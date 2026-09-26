Macri respaldó a Milei desde Jujuy y destacó el apoyo del PRO al Gobierno: “Como nunca nadie lo hizo” El expresidente y titular del PRO participó de un acto partidario en San Salvador de Jujuy. Elogió el resultado fiscal de la gestión libertaria, aunque marcó algunos desafíos pendientes y reclamó mayor coordinación.

Mauricio Macri volvió este viernes al centro de la escena política con un acto del PRO en San Salvador de Jujuy, donde reivindicó el acompañamiento de su espacio al gobierno de Javier Milei y destacó algunos de los resultados económicos de la gestión libertaria.

“Nosotros apoyamos a este Gobierno como nunca nadie lo hizo sin ser gobierno”, afirmó el expresidente durante el encuentro “Próximo Paso: NOA”, una actividad partidaria con dirigentes del PRO de distintas provincias del norte argentino.

Macri también tuvo palabras elogiosas para Milei por el resultado fiscal alcanzado por su administración. “El Presidente lo logró con mucha audacia, muy rápido, algo inédito en la historia argentina”, sostuvo.

Sin embargo, el titular del PRO planteó que todavía quedan cuestiones por resolver. En particular, señaló que el equilibrio fiscal debe estar acompañado por un presupuesto que permita sostener la infraestructura existente y avanzar con nuevas obras.

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“Todavía falta mucho por hacer”, sostuvo Macri, quien también mencionó entre los desafíos la necesidad de continuar reduciendo la inflación, mejorar el acceso al crédito y bajar el riesgo país.

El pedido de Macri a Milei

Durante su discurso, Macri también volvió sobre uno de los planteos que, según afirmó, ya le había transmitido al presidente: la necesidad de contar con equipos más amplios y coordinados dentro del Gobierno. “Eso se lo dije al presidente varias veces, pero no tuvimos eco en que hay que coordinar y armar siempre más y más equipos”, expresó.

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En esa línea, planteó que el próximo paso debe ser consolidar una Argentina “ordenada macroeconómicamente y con un presupuesto sano”.

La mirada del PRO hacia 2027

La actividad en Jujuy se produjo en medio de las conversaciones entre el PRO y La Libertad Avanza de cara a las elecciones de 2027. Macri busca, al mismo tiempo, fortalecer la estructura territorial de su partido y mantener abiertas las negociaciones con el oficialismo nacional.

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En ese contexto, el expresidente pidió que el PRO se prepare para competir en todo el país y señaló que el objetivo es contar con candidatos propios en las distintas ciudades. “Queremos tener un candidato a intendente en cada ciudad del país. Una persona que se haya formado, que haya estudiado”, afirmó.

El encuentro con Carlos Sadir

Antes del acto partidario, Macri se reunió en la Casa de Gobierno de Jujuy con el gobernador Carlos Sadir. Según trascendió, durante el encuentro analizaron el escenario político nacional y la situación electoral de cara a 2027.

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La visita de Macri a Jujuy se produjo además después de una semana en la que el PRO volvió a marcar diferencias con el Gobierno nacional por distintos aspectos del Presupuesto 2027, especialmente en relación con las políticas vinculadas a discapacidad.

De esta manera, el expresidente combinó en su discurso el respaldo al rumbo económico de Milei con reclamos sobre algunos aspectos de la gestión y una defensa de la identidad propia del PRO de cara al próximo escenario electoral.