Un policía federal se esposó a la reja de Casa Rosada en protesta por bajos sueldos Un cabo se instaló esta mañana frente a las rejas de Balcarce 50 con una pancarta y generó alerta y tensión en la zona ya que portaba su arma reglamentaria.

Un agente de la Policía Federal se esposó a la reja de Casa Rosada este miércoles a media mañana en reclamo por mejoras salariales. Vestía su uniforme y llevaba su arma reglamentaria, lo que generó tensión y alerta.

Según informó la agencia Noticias Argentina, el protagonista del reclamo fue identificado como Miguel Ángel Montiel. Se trata de un suboficial que ostenta el rango de Cabo dentro del escalafón de la Policía Federal Argentina. El efectivo se presentó en el lugar correctamente uniformado y portando su armamento reglamentario a la vista.

Se esposó a la reja perimetral de Balcarce 50 con una pancarta que dice “PFA corrupción Superintendencia de Transporte”, lo que activó los protocolos de seguridad en la zona. Para el mediodía, otros compañeros suyos lograron que deponga su actitud.

Montiel se encuentra actualmente en actividad y presta servicio en la Comisaría Belgrano Norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por el momento, no se ha confirmado si el efectivo abandonó su puesto de guardia para dirigirse a la sede del Poder Ejecutivo o si se encontraba en su tiempo libre al momento de iniciar la manifestación.

“Nos sacan la plata del bolsillo”, dijo a los medios presentes según publicó Página 12.

El cabo asegura cobrar 750 mil pesos, lo que lo obliga a hacer otros trabajos para sobrevivir. Además, también denunció una situación de abandono de la Obra Social y el hospital Churruca.