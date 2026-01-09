Martín Demichelis, uno de sus hijos y su sobrina casi se ahogan en el mar de Punta del Este La familia del ex futbolista vivió un momento de tensión en la playa uruguaya y pudieron salir gracias a la ayuda de dos guardavidas.

Martín Demichelis, su hijo Bastian y una de sus sobrinas casi se ahogan en las playas de Punta del Este tras sumergirse en una zona donde está prohibido meterse al agua. Dos guardavidas fuera de servicio les salvaron la vida.

“Habían decidido darse un baño de mar en la playa, pero llegó un momento en que no pudieron salir del agua”, informó Karina Mazzoco en su programa A la tarde antes de mostrar el video del dramático rescate de la familia del ex futbolista que se encontraba en la playa Laguna Escondida, ubicada en José Ignacio.

Según detallaron, Demichelis, su hijo Bastian y su sobrina Camila aprovecharon del buen clima de la costa uruguaya para darse un chapuzón, sin embargo, se llevaron un susto enorme cuando la marea comenzó a arrastrarlos hacia el fondo.

Dos guardavidas que estaban fuera de servicio vieron que no podían salir y entraron a socorrerlos. Vale aclarar que en ese lugar está prohibido meterse al agua.