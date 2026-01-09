Incendios en la Patagonia: cortan la ruta 40 por el avance del fuego y el humo llega a Buenos Aires En su quinto día de combate contra las llamas que devoran la cordillera de Chubut, el siniestro va camino a convertirse en el peor desastre natural de la historia de esta provincia. Si bien el SMN pronostica tormentas aisladas en la zona de Epuyén, preocupa que la actividad eléctrica que las acompaña inicie nuevos focos en medio de la sequía.

Después de cinco días de lucha sin cuartel contra el fuego que avanza sobre la cordillera de Chubut, todo indica que el siniestro va camino a convertirse en el peor desastre natural de la historia de esta provincia. El incendio forestal en la Comarca Andina sufrió ahora un brusco avance hacia Epuyén, lo que obligó a interrumpir el tránsito en la columna vertebral de la región, la transitada ruta 40 en pleno arranque de la temporada turística. Con 3 mil evacuados y una sequía extrema, el combate se vuelve desigual a la espera de lluvias que traigan alivio.

Según informó el diario chubutense Jornada, el incendio que tiene a mal traer a la Patagonia argentina se reavivó en las últimas horas con fuerza debido a los intensos vientos, rodeó el Cerro Pirque y avanzó peligrosamente hacia zonas pobladas cerca de la Escuela 81 y el Callejón Azocar. Esta progresión brusca del fuego hacia la localidad de Epuyén generó un escenario de incertidumbre total para los brigadistas y pobladores.

Debido a que las llamas alcanzaron el pinar —un combustible altamente resinoso y explosivo— el fuego llegó hasta el borde de la calzada. Ante el peligro inminente y la nula visibilidad provocada por el humo, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y Vialidad Nacional dispusieron el corte total y preventivo de la Ruta Nacional 40, específicamente en el tramo que une El Hoyo con Epuyén.

Humo en Buenos Aires

El impacto de este incendio ya se siente a miles de kilómetros: una densa nube de humo comenzó a desplazarse hacia el norte del país, alcanzando la ciudad de Buenos Aires, donde se reportó una atmósfera turbia y olor a quemado.

Para enfrentar la emergencia, se puso en funcionamiento el Boeing 737 Fireliner de Santiago del Estero, considerado el avión hidrante más grande de Latinoamérica, con capacidad para 15 mil litros de agua. Sin embargo, los recursos parecen insuficientes ante la magnitud del desastre.

Ariel Ruiz, jefe de operaciones del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (Splif), Ariel Ruiz, advirtió –según publicó Infobae– que la falta de nieve durante el invierno y la ausencia de lluvias desde noviembre transformaron la vegetación en un “combustible explosivo”. “Cuando el fuego es muy grande, no hay recursos que alcancen”, sentenció el especialista.

El factor climático: esperanza y riesgo

La Comarca Andina permanece bajo alerta permanente con un saldo provisorio de 3 mil evacuados y una cifra creciente de animales muertos. Si bien el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica tormentas aisladas en la zona de Epuyén, la preocupación persiste: la actividad eléctrica que acompaña a estas tormentas podría iniciar nuevos focos de incendio en medio de la sequía.

Por el momento, el clima sigue siendo adverso para las dotaciones de Bomberos de El Hoyo, El Bolsón y Lago Puelo, ya que se esperan altas temperaturas para el fin de semana sin precipitaciones contundentes a la vista.