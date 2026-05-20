Javier Milei expresó que lo de Martín Menem está prefabricado El Presidente la Nación habló sobre la interna que protagonizan Martín Menem y Santiago Caputo.

Javier Milei se refirió a la viralización de la cuenta @PeriodistaRufus, atribuida a Martín Menem, y descartó que ese perfil de X sea manejado por el presidente de la Cámara de Diputados, pese a que su principal asesor, Santiago Caputo, sostenga lo contrario.

A pesar de las declaraciones de Milei de este martes y de lo que pueda manifestar Caputo, según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, la interna en La Libertad Avanza sigue más firme y virulenta que nunca.

En una entrevista en el streaming libertario Neura, le preguntaron a Milei sobre la supuesta interna entre Menem y Caputo y el Presidente fue tajante: aseguró que la situación fue armada.

“Eso fue algo que le han plantado a Martín Menem, eso está prefabricado. Martín lo explicó dentro del gabinete y, si quiere, le paso el video que armó Oría, por ejemplo, que explica lo que le hicieron a Martín Menem”, sentenció el Presidente de la Nación.

Según Milei, “se generó esa controversia” para provocar un problema, aunque aclaró que la mesa política del Gobierno nacional seguirá reuniéndose.

“Santiago Caputo es, yo le diría, como un hermano para mí. Y Martín Menem lleva adelante una tarea como presidente de la Cámara de Diputados enorme, fenomenal, extraordinaria. Lo que yo entiendo es que el periodismo llama internas a discrepancias en la forma de pensar de una persona y otra”, explicó Milei.

“Ahora, yo le digo algo: si todos pensáramos igual significa que no está pensando nadie. Y eso es sano, que todos piensen con criterio propio y que no haya un único pensamiento. El pensamiento crítico contribuye. Después, miremos los resultados: acá lo que importa son los resultados”, completó.

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Caputo, activo en X

Durante todo el fin de semana, Santiago Caputo estuvo muy activo en redes sociales, esta vez utilizando su cuenta personal. Allí calificó de “mogólicos” a quienes manejan @PeriodistaRufus, la cuenta que el asesor presidencial atribuye a Martín Menem.

Fuente Noticias Argentinas