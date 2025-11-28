Más argentinos viajan al exterior: el turismo dejó un saldo negativo en octubre Los últimos datos difundidos por el Indec muestran que en octubre se acentuó la tendencia de más argentinos viajando al exterior que turistas extranjeros ingresando al país.

Según el informe, la llegada de visitantes extranjeros cayó un 5,9%, mientras que la salida de argentinos aumentó un 10,8% en comparación interanual. Como resultado, el balance del mes dejó un saldo negativo de 549,7 mil turistas internacionales.

La mayoría de los visitantes que sí arribaron provinieron de Brasil y Chile, aunque esa afluencia no alcanzó para compensar la cantidad de argentinos que eligieron destinos fuera del país.

Este comportamiento viene repitiéndose en los últimos meses y responde, según analistas del sector, a la combinación de diferencias cambiarias, mayor oferta de vuelos regionales y la búsqueda de precios competitivos en destinos limítrofes.