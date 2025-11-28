Según el informe, la llegada de visitantes extranjeros cayó un 5,9%, mientras que la salida de argentinos aumentó un 10,8% en comparación interanual. Como resultado, el balance del mes dejó un saldo negativo de 549,7 mil turistas internacionales.
La mayoría de los visitantes que sí arribaron provinieron de Brasil y Chile, aunque esa afluencia no alcanzó para compensar la cantidad de argentinos que eligieron destinos fuera del país.
Este comportamiento viene repitiéndose en los últimos meses y responde, según analistas del sector, a la combinación de diferencias cambiarias, mayor oferta de vuelos regionales y la búsqueda de precios competitivos en destinos limítrofes.