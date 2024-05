Máximo Kirchner cuestionó las críticas de funcionarios del gobierno español a Milei En una entrevista, el diputado nacional se refirió al conflicto entre el presidente español Pedro Sánchez y su par argentino, Javier Milei. También se refirió a la denuncia por abuso sexual que pesa sobre Fernando Espinoza y apuntó al gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof.

Entrevistado por el diario de España, El País, el diputado nacional Máximo Kirchner, cuestionó las críticas de varios funcionarios del gobierno español de Pedro Sánchez al presidente Javier Milei, reconoció “diferencias” con Axel Kicillof y habló por primera vez sobre la denuncia por abuso sexual contra Fernando Espinoza.

De acuerdo a lo que publicó Infobae, el legislador sostuvo sobre el cruce Milei-Sánchez: “(Milei) no deja de ser el presidente de mi país, aunque no coincida en nada o en casi nada. Ahora que el ministro de Transporte de España diga que consume sustancias no es el mejor camino para tener mejores relaciones”, indicó.

El diputado nacional de Unión por la Patria y presidente del PJ Bonaerense, consideró en ese sentido: “Hay muchas más coincidencias de una parte del PSOE con Milei con respecto al FMI que con uno. Entiendo que esté molesto el presidente (Pedro Sánchez). Quizá si su postura durante el debate del acuerdo con el FMI hubiera sido más proactiva en entender la posición argentina, Milei no hubiese llegado a la presidencia”.

Por otro lado, Máximo Kirchner se pronunció sobre la situación judicial de Fernando Espinoza, el intendente de La Matanza, que fue denunciado por una ex empleada llamada Melody Rakauskas, quien rompió el silencio recientemente. “La versión que leí de Fernando es que la fiscalía le pidió dos veces sobreseimiento. El procesamiento no significa su condena. Tendrá que dar su respuesta a la justicia”, sostuvo y añadió: “Él dice que es mentira. No soy ni juez ni fiscal, ni conozco la causa”.

Con respecto al gobernador de Buenos Aires, Axel Kiciloff, admitió “diferencias lógicas”, sobre todo, en el marco de una reestructuración del peronismo de la provincia luego de la derrota electoral a nivel nacional de 2023, que posibilitó la llegada al poder de Javier Milei.

“No es una interna como la de la década de 1980. La conductora es la misma y es Cristina (Kirchner). Podemos tener miradas de cómo se lleva el día a día, pero me paro sobre las coincidencias, no sobre las diferencias que no son dramáticas”, indicó. “¿A Milei desde dónde se lo enfrenta? Él (Kicillof) puede tener una mirada y yo puedo tener otra”, completó.

Con relación a la discusión interna del peronismo, señaló que el “debate y la discusión después de una derrota es lógica, lo que no tenemos que ponernos es ansiosos. La tarea es que no avancen sobre derechos de la sociedad. Es muy temprano como para tomar decisiones que nos aten y que nos quiten capacidad creativa”.

A su vez, replicó las críticas a su convocatoria a renovar autoridades del PJ bonaerense. “Hay elección del PJ nacional y tengo en la provincia el 40% del padrón nacional. Cuando me tuve que hacer cargo dije que quería que alguien me sucediera a través del voto. Votemos y dejemos esta cantinela”, replicó.