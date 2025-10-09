Medida de fuerza de pilotos amenaza con demoras y cancelaciones de vuelos Los pasajeros de Aerolíneas Argentinas se enfrentan hoy a posibles demoras y cancelaciones en sus vuelos. La Asociación de Pilotos de Líneas Aérea (APLA) inició la primera de varias jornadas de medidas de acción directa como respuesta a lo que califican como una "demora intencionada" en las negociaciones paritarias y un "retraso salarial" por parte de la empresa.

Este jueves 9 de octubre, las asambleas gremiales se llevarán a cabo entre las 16:00 y las 20:00 horas. El gremio de pilotos advirtió que durante este lapso se producirán importantes demoras y posibles cancelaciones, afectando a miles de viajeros.

El Corazón del Conflicto: Salarios y Desregulación

APLA no solo critica la falta de avance en la discusión salarial, sino que también denuncia incumplimientos del convenio colectivo de trabajo y expresa su preocupación por el proceso desregulatorio que atraviesa el sector aeronáutico.

El gremio de pilotos ha sido enfático en su rechazo al Decreto 378/2025, que introduce cambios en materia de horarios, descansos y turnos de trabajo. Aseguran que esta desregulación está generando un deterioro en las condiciones laborales y la seguridad operacional, y que la “extranjerización” del mercado, con la llegada de pilotos foráneos con salarios superiores, está reduciendo empleos y degradando la profesión de los pilotos argentinos.

La Respuesta de Aerolíneas Argentinas

Fuentes de Aerolíneas Argentinas sostuvieron que la medida de APLA busca “ejercer presión” en la discusión salarial y las modificaciones regulatorias.

MIRA TAMBIÉN Diputados aprobó la reforma que limita los DNU de Milei, pero no pudo convertirla en ley

La empresa estatal defiende su postura al afirmar que ha logrado dejar atrás un largo período de pérdidas operativas, un “proceso virtuoso” que, según indicaron, debe ser acompañado por los sindicatos con responsabilidad. La aerolínea concluyó que este tipo de acciones “atentan contra el desarrollo positivo y el crecimiento de la empresa” y se comprometió a “mitigar cualquier efecto” en los planes de vuelo de sus pasajeros.

Cronograma de Protestas y Otros Conflictos

La protesta de este jueves es la primera de las anunciadas por APLA. El próximo reclamo está programado para el 24 de octubre, entre las 06:00 y las 10:00 horas.

Esta situación se suma a un escenario de conflictos más amplio en la aviación argentina. La semana pasada, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) también realizó asambleas en 21 aeropuertos debido a un reclamo salarial del personal de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). ATE exige un incremento salarial inmediato y la regularización de contratos, advirtiendo que los incumplimientos en ANAC comprometen la seguridad operativa de los vuelos.

MIRA TAMBIÉN Triple femicidio narco en Varela: acusan a víctimas de robar 30 kilos de cocaína

Recomendación a Pasajeros: Se aconseja a quienes tengan vuelos programados para este jueves por la tarde que consulten el estado de sus servicios con Aerolíneas Argentinas antes de dirigirse al aeropuerto.