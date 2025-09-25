Tucumán vuelve a volar al mundo con Copa Airlines Con la llegada del primer vuelo de Copa Airlines al Aeropuerto Internacional Teniente Benjamín Matienzo, Tucumán recuperó su tan esperada conectividad internacional. El avión proveniente de Panamá aterrizó en la madrugada del jueves y fue recibido con el tradicional bautismo de agua, símbolo del inicio de una nueva etapa para la provincia.

Este logro es fruto de gestiones conjuntas entre el Gobierno de Tucumán, el sector privado y la aerolínea panameña. El vuelo inaugural trajo a 90 pasajeros de Centroamérica y Estados Unidos, entre turistas y tucumanos que aprovecharon la flamante conexión para regresar a casa de manera más ágil.

El presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya, destacó que la nueva ruta marca “un paso gigante para mostrar al mundo lo que Tucumán tiene en turismo, cultura, industria y producción”. La vicepresidenta del organismo, Inés Frías Silva, sumó que este acuerdo “abre ventanas de oportunidades y nos llena de orgullo”.

Desde el sector empresarial, el presidente de la Cámara de Turismo y de la Federación Económica de Tucumán, Héctor Viñuales, celebró que la provincia recupere sus rutas internacionales tras la pandemia: “Esto impactará en turismo, comercio e industria”.

Por su parte, el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, remarcó que el turismo es “una política de Estado” para la gestión de Osvaldo Jaldo y señaló que el beneficio no será solo para Tucumán: “Esta ruta también atraerá pasajeros de provincias vecinas, sumando un mercado potencial de 4 millones de personas”.

El gerente general de Copa Airlines, Christian Rodríguez, aseguró que la compañía apuesta al potencial tucumano: “Estamos orgullosos de conectar a esta provincia con más de 80 destinos a través del Hub de las Américas en Panamá”.

La aerolínea operará tres frecuencias semanales:

Desde Tucumán: martes, jueves y domingos a la 1:50, arribando a Panamá a las 5:35.

Con este enlace, Tucumán se abre nuevamente al mundo y refuerza su perfil como destino turístico, cultural y productivo en la región.