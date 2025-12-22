Starlink en los celulares en Argentina: cómo será la cobertura de SpaceX y cuándo estará disponible Según detallaron, permitirá que los celulares 4G se conecten sin antena o aplicaciones. El servicio ya opera comercialmente en Chile y Perú y se prueba en otros mercados antes de desembarcar en el país.

La llegada de Starlink Direct-to-Cell a Argentina promete un cambio relevante en la forma en que los móviles se conectan a Internet en zonas sin cobertura. Esta tecnología de SpaceX permitirá que los teléfonos se enlacen directamente con satélites en órbita baja, sin antenas externas, sin equipos adicionales y sin necesidad de instalar aplicaciones especiales.

El servicio se estrena como una solución pensada para áreas rurales, montañosas o marítimas, donde las redes móviles tradicionales fallan o directamente no existen. En un país con extensos territorios poco poblados y con dificultades de conectividad, la posible activación de Direct-to-Cell resulta especialmente relevante para Argentina y, por extensión, para otros mercados de la región.

Qué es Starlink Direct-to-Cell y qué pretende resolver

Starlink tiene satélites de órbita baja que están equipados con módems a los que llama “eNodeB”, que son capaces de funcionar como antes de telefonía móvil con conexión 4G. Esto quiere decir que los celulares se podrán conectar de forma automática, sin necesidad de adquirir antenas o aplicaciones adicionales.

Para poder acceder a este servicio, los usuarios deben tener un soporte 4G/LTE, un software actualizado (Android 12 en adelante, iOS 16 o más nuevo) y una clara visibilidad del cielo para establecer la conexión.

El servicio está en una fase de prueba en otros países de Latinoamérica como Chile y Perú. Y su llegada a Argentina no tiene una fecha establecida aún, ya que depende de los acuerdos que pueda entablar con las operadoras locales. Se evalúan dos modelos de comercialización:

Incluir el servicio en planes premium sin un costo adicional

Ofrecerlo como complemento fijo por un monto de alrededor USD10 mensuales.

Cuándo llegaría a Argentina

En el caso concreto de Argentina, la compañía manifestó su intención de activar el servicio Direct-to-Cell, pero todavía no maneja una fecha de lanzamiento definitiva. La realidad es que la puesta en marcha depende menos de factores técnicos y más de cuestiones regulatorias y comerciales.

La clave está en los acuerdos que SpaceX consiga cerrar con operadores locales como Claro, Movistar, Personal u otros. Solo los usuarios con líneas activas en operadoras que firmen un convenio con Starlink podrán acceder al servicio, ya que es la propia compañía telefónica la que integra la conectividad satelital en sus planes.

Según detalla el medio El output, si todo avanza a buen ritmo, la primera fase de mensajería podría activarse en Argentina en un horizonte cercano, con vistas a consolidarse conforme se amplíe la constelación y se ajusten las normativas. Otras estimaciones miran a mediados de 2026 como momento clave para una cobertura más amplia de la región.

En paralelo, el país ya conoce a Starlink a través del servicio de Internet satelital residencial, que se comercializa con planes específicos y equipamiento propio. Direct-to-Cell, sin embargo, es otra historia: su uso se integrará en la factura móvil que cada cliente paga a su operadora actual, actuando como una capa adicional de cobertura.

El potencial impacto en Argentina es considerable: millones de personas que viven en localidades pequeñas, zonas rurales o regiones fronterizas podrían disponer, por fin, de una vía de comunicación móvil estable para emergencias, educación a distancia o trámites básicos en línea.