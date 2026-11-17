Milei atribuyó la suba del riesgo país al miedo a “Orcolandia” y les pidió a los empresarios que sean “benefactores sociales” Durante su discurso frente al círculo rojo, el Presidente prometió extender el RIGI a toda la economía y reivindicó la "motosierra". Además, elogió a Patricia Bullrich y expuso fuertes diferencias con Victoria Villarruel por el protocolo antipiquetes.

El presidente Javier Milei participó de la cena por el 85° aniversario del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), celebrada en el exclusivo Alvear Palace Hotel, donde brindó un encendido discurso ante los principales referentes del sector empresarial. Durante su intervención, el mandatario combinó definiciones económicas de fondo, anécdotas internacionales y pases de factura hacia el interior de su propio espacio político.

Al analizar la coyuntura financiera y la reciente suba del riesgo país, el jefe de Estado desligó el fenómeno del rumbo de su gestión y apuntó directamente contra la oposición y el clima político. “Hasta que la Argentina no deje atrás a ‘Orcolandia’, va a seguir”, sentenció Milei, utilizando su habitual terminología para referirse a los sectores detractores de su gobierno.

En el plano estrictamente económico, el Presidente buscó seducir al “círculo rojo” reafirmando su compromiso con la iniciativa privada y la desregulación. “Ustedes pueden tener ahorros, desregular, tener personas con una capacidad humana sublime, pero no van a crecer si no hay espíritu empresarial”, diagnosticó.

En esa línea, lanzó una contundente invitación a los presentes: “Si queremos ser un país grande nuevamente, los invito a que sean benefactores sociales ganando mucho dinero, porque eso es lo que crea prosperidad”. Para reforzar su idea del empresario como motor de la sociedad, Milei recurrió a una charla que mantuvo con el magnate sudafricano Elon Musk: “Él me dijo: ‘Yo me levanto pensando qué puedo hacer para ayudar a la gente’”.

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Motosierra, impuestos y un “Mega RIGI”

Fiel a su estilo, el mandatario defendió el severo ajuste del gasto público implementado desde su llegada a la Casa Rosada y aseguró que su gobierno ya les devolvió a los contribuyentes más de US$ 25.000 millones. “La motosierra es para eso: para devolverle el dinero a sus generadores. Se terminó la mentira del Estado en la Argentina”, subrayó.

Como principal promesa a futuro, anticipó su intención de replicar los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) al resto del entramado productivo. “La economía se va a convertir en un mega RIGI, pero para eso necesito bajar el gasto público. Necesitamos crecer para bajar la presión impositiva y en eso estamos trabajando”, explicó.

Dardos internos por el protocolo antipiquetes

Más allá de la economía, el discurso dejó un momento de alto voltaje político cuando Milei decidió recordar la génesis del protocolo antipiquetes. El Presidente aprovechó la ocasión para elogiar abiertamente a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y blanquear las resistencias que la medida generó en la cúpula de su administración, apuntando contra su exjefe de Gabinete y, especialmente, contra la vicepresidenta.

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“Cuando Bullrich me presentó su protocolo antipiquetes, Nicolás Posse no quería y Victoria Villarruel, menos”, lanzó el mandatario, dejando en evidencia una vez más la fría y distante relación que mantiene con la titular del Senado.