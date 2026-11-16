Javier Milei anunció que Lego abrirá su primera tienda en la Argentina El Presidente confirmó la llegada de la marca danesa al país a través de sus redes sociales y destacó la expansión de la firma en el mercado regional.

El presidente Javier Milei anunció que la empresa Lego abrirá su primera tienda en Buenos Aires, una llegada que amplía la presencia de marcas internacionales en el mercado argentino. El mandatario difundió la novedad a través de sus redes sociales y la vinculó con la apertura económica de su gobierno.

“Lego abre su primera tienda en argentina gracias a la apertura económica de Javier Milei”, reza el video que el jefe de Estado publicó en su cuenta oficial de Instagram.

Hasta el momento, solo se confirmó de que el establecimiento estará en el centro comercial Unicenter, aunque no hay mayores detalles sobre la fecha de inauguración ni las características comerciales del proyecto.

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Según la página oficial de la empresa, ya tiene presencia comercial en diversos países de América Latina: Brasil, Chile, Colombia, México, Costa Rica, Perú y Panamá.

La compañía tiene presencia en varios países de América Latina. (Foto: Europa Press) La compañía tiene presencia en varios países de América Latina. (Foto: Europa Press)

El operador local Brickstore comercializa los productos de la firma en su página web y cuenta con un stand en el Unicenter, aunque, de acuerdo a la información difundida por Milei, se abrirá la primera tienda de la compañía en el corto plazo.

De un taller a más de 120 países

La historia de Lego comenzó en 1932 en Billund, Dinamarca, cuando el carpintero Ole Kirk Kristiansen abrió un pequeño taller. En sus primeros años, el negocio fabricaba juguetes de madera, como autos, aviones y yoyós, además de escaleras, tablas de planchar y otros artículos de uso cotidiano.

La crisis económica de los años 30 llevó a Kristiansen a buscar productos que pudieran venderse con mayor facilidad. En 1932 incorporó los juguetes a su producción y, hacia fines de 1935, resolvió concentrar la actividad de la empresa en ese rubro. Desde enero de 1936, el emprendimiento pasó a llamarse Lego, una combinación de las palabras danesas leg godt, que significan “jugar bien”.

Desde sus comienzos, la compañía ubicó la calidad como uno de sus principios de producción. En su etapa de juguetes de madera, utilizaba haya que atravesaba un proceso de secado antes de ser cortada, lijada, pulida y barnizada o pintada. De esa época proviene el lema que la firma mantiene como parte de su identidad: “Solo lo mejor es suficientemente bueno”.

Un incendio destruyó buena parte de la fábrica en marzo de 1942. Kristiansen decidió reconstruirla en Billund y reanudó la producción antes de fin de ese año. La empresa empezó a producir artículos de plástico en 1949, una decisión que abrió el camino hacia los bloques de construcción que definirían su desarrollo posterior.

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Según datos de la empresa, cuenta con locales en más de 120 países. (Foto: Reuters) Según datos de la empresa, cuenta con locales en más de 120 países. (Foto: Reuters)

En 1955, la firma presentó el Lego System in Play, una propuesta basada en la compatibilidad de sus piezas. La idea consistía en que los elementos pudieran unirse entre sí, combinarse de distintas maneras y mantener su utilidad a lo largo del tiempo. El primer producto de esa línea fue Town Plan no. 1, orientado a la construcción de un entorno urbano.

El diseño del ladrillo actual se consolidó en 1958. El 28 de enero de ese año, la empresa presentó una solicitud de patente para un elemento de construcción que incorporaba tubos en el interior de las piezas. Ese sistema, sumado a los pernos de la parte superior, permitió una unión más firme y amplió las posibilidades de armado. Según la firma, seis ladrillos de ocho pernos pueden combinarse de 915.103.765 formas.

En 1960, la compañía dejó de fabricar juguetes de madera para concentrar sus recursos en los ladrillos plásticos y en el sistema de construcción. El grupo mantuvo su sede en Billund y continúa bajo propiedad de la familia Kirk Kristiansen, descendientes de su fundador.

En la actualidad, los productos de Lego se venden en más de 120 países. Durante el primer semestre de 2026, el grupo informó que contaba con 34 mil empleados y con 1.106 tiendas de la marca en el mundo. En ese período lanzó más de 330 productos, con líneas como LEGO City, Technic, Icons, Botanicals, Star Wars, NINJAGO y otras asociadas a franquicias de entretenimiento. La compañía también informó que sus ingresos crecieron 21% interanual entre enero y junio de 2026.