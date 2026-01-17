Milei celebró el acuerdo Mercosur-Unión Europea El presidente calificó la firma como “el mayor logro del Mercosur” en 25 años, defendió la apertura comercial y advirtió contra el proteccionismo. Confirmó que impulsará la ratificación legislativa en sesiones extraordinarias.

El presidente Javier Milei celebró este jueves la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, al que definió como “el mayor logro obtenido por el bloque desde su creación”, y anunció que en los próximos días enviará el proyecto de ley al Congreso para avanzar con su ratificación.

A su vez, el libertario protagonizó un frío gesto al negarse a aplaudir cuando el mandatario paraguayo, Santiago Peña, destacó el liderazgo de Luiz Inácio Lula da Silva en la integración regional. Mientras los presidentes de Uruguay, Yamandú Orsi, y de Bolivia, Rodrigo Paz, acompañaron con aplausos la mención al líder brasileño —quien estuvo ausente en la ceremonia—, Milei se mantuvo rígido y en silencio.

El discurso fue pronunciado durante el acto realizado en Asunción, ciudad donde nació el Mercosur en 1991, y ante la presencia de jefes de Estado de la región y autoridades europeas. Milei destacó que el entendimiento llega tras 25 años de negociaciones y lo presentó como una decisión estratégica que apunta a una inserción internacional “más abierta, previsible y dinámica”.

“El encierro y el proteccionismo son los máximos causantes del estancamiento económico y el crecimiento de la pobreza”, sostuvo el mandatario, al contraponer ese modelo con el rumbo que impulsa su gobierno. “Nuestra administración fue electa para elegir el modelo de la libertad”, afirmó.

Advertencia por la implementación

Durante su exposición, Milei subrayó la importancia de que, en la etapa de implementación, se respete el espíritu original del acuerdo. En ese sentido, advirtió que la incorporación de cuotas, salvaguardas u otros mecanismos restrictivos podría “reducir significativamente el impacto económico” del tratado.

“Tenemos que velar en nuestros parlamentos para que esto no ocurra. Los 25 años invertidos nos obligan a estar a la altura en esta última etapa”, señaló.

Más acuerdos y apertura comercial

El Presidente remarcó que la firma con la Unión Europea no es un punto de llegada, sino el inicio de una estrategia más amplia de apertura comercial. En ese marco, mencionó avances en negociaciones con Estados Unidos y Panamá, y el impulso de acuerdos con El Salvador, República Dominicana y Ecuador.

También destacó gestiones en curso con Emiratos Árabes Unidos, la ampliación de la presencia argentina en Asia -con foco en Vietnam, India e Indonesia- y el relanzamiento de conversaciones con Canadá, además del interés de Japón por profundizar el intercambio comercial.

MIRA TAMBIÉN Argentina se suma a la histórica misión Artemis II de la Nasa

Venezuela y política exterior

En un tramo político del discurso, Milei vinculó la integración comercial con la defensa de la libertad y los derechos humanos, y volvió a referirse a la situación de Venezuela. Valoró las acciones del gobierno de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro y reiteró el reclamo por la liberación del ciudadano argentino Nahuel Gallo y de los presos políticos.

“La libertad no es una consigna vacía, es una alternativa política y económica concreta frente a una realidad que ya no admite dilaciones”, afirmó.

El paso legislativo

Sobre el cierre, Milei confirmó que la Argentina avanzará de manera inmediata con el trámite parlamentario. “En los próximos días enviaré el proyecto de ley al Congreso para su tratamiento durante las sesiones extraordinarias”, anunció, y expresó su expectativa de que el Parlamento Europeo complete el proceso en el corto plazo.

MIRA TAMBIÉN El dólar cayó por cuarto día seguido y marcó el precio más bajo en dos meses

“La Argentina eligió la apertura, la competencia y la integración al mundo”, concluyó el Presidente. “Este acuerdo confirma esa decisión y nos impulsa a ir por más”.