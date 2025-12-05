Milei celebró el regreso de Argentina al mercado de capitales y elogió a Caputo: “El mejor de todos los tiempos” El Presidente usó su cuenta de X para respaldar la emisión de un bono en dólares a 4 años con cupón del 6,5% para pagar vencimientos. El Tesoro busca fortalecer el balance del BCRA y bajar el costo financiero.

El presidente Javier Milei celebró de manera efusiva el anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, quien confirmó que Argentina volverá a emitir deuda en dólares por primera vez desde 2018. El mandatario utilizó su cuenta de X (ex Twitter) para respaldar la operación financiera.

“VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO…!!! Volvimos al mercado de capitales con un bono al 2029 con cupón del 6,5% bajo ley Local”, escribió Milei.

En su breve publicación, el jefe de Estado también dedicó un elogio a su funcionario: “El mejor de todos los tiempos…!!! LA LIBERTAD AVANZA VLLC!”.

Detalles de la operación y objetivos

El ministro Caputo explicó en declaraciones televisivas que esta emisión “no es deuda nueva. Es para pagar deuda vieja”. El bono a emitirse será denominado en dólares, con vencimiento en noviembre de 2029 y un cupón de 6,5%, regido por ley local.

El titular del Palacio de Hacienda detalló que el hecho de poder refinanciar vencimientos de esta manera implica que “cada dólar que compre lo podrá acumular”.

Milei también destacó una publicación de su asesor Felipe Nuñez, que precisa los objetivos de la Secretaría de Finanzas con la licitación de este bono:

El producido de la licitación "irá a cancelar el vencimiento de capital de los bonos AL30 y AL29 que vencen el 9/1/2026".

Esto permitirá continuar con el fortalecimiento de la hoja de balance del BCRA , ya que toda compra de reservas “no irá a honrar compromisos de deuda y se podrán acumular reservas”.

La operación busca, además, “bajar el costo financiero de las empresas y las familias”.