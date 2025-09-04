Milei cerró la campaña bonaerense en Moreno, habló de “empate técnico” y llamó a “pintar de violeta” la provincia El presidente encabezó el acto de cara a las elecciones del próximo domingo en Buenos Aires. Denunció “injurias, operetas y campañas de desprestigio” contra su espacio y su hermana.

En un acto de cierre de campaña realizado en el partido bonaerense de Moreno, el presidente Javier Milei aseguró que La Libertad Avanza (LLA) y el peronismo se encuentran en un “empate técnico” de cara a las elecciones de la provincia de Buenos Aires del próximo domingo, al tiempo que denunció “injurias, operetas y campañas de desprestigio” contra su espacio y su familia.

“¡Qué linda está la provincia de Buenos Aires! ¡Y más linda se va a poner si la teñimos de violeta!”, arrancó Milei frente a militantes y dirigentes, acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, gran parte del gabinete nacional y los candidatos de LLA en las ocho secciones electorales.

El mandatario agradeció a los referentes provinciales y destacó la tarea de Sebastián Pareja y José Luis Espert en la campaña. También elogió al ministro Federico Sturzenegger y compartió una anécdota de reformas económicas en Nigeria para advertir que “la casta siempre responde con operaciones de desprestigio”.

En su discurso, Milei vinculó los cuestionamientos a su gobierno con “un ataque a la moral y los buenos valores” y denunció que la oposición recurre a la violencia: “Días atrás, en Lomas de Zamora, me tiraron un adoquín. Podrían haber matado a cualquiera. Este kirchnerismo inmundo se cargó la vida del fiscal Nisman. Y ahora se metieron con mi hermana”.

El presidente afirmó que su espacio enfrenta “los tres tipos de operaciones juntas: acusaciones falsas, intimidación física y ataques a la familia”. En ese marco, buscó transmitir fortaleza: “¿No tomaron nota que me agrando en la adversidad? Hasta el 26 pueden sumar dificultades y las vamos a pasar igual”.

Milei llamó a la militancia y a los votantes a concurrir a las urnas el domingo: “Cada voto individual vale muchísimo más que en una elección normal. Si no votan los bonaerenses honestos, van a ganar los que solo saben cobrarles impuestos. Están dispuestos a hacer fraude y tenemos que luchar contra eso a capa y espada”.

La tensión en el acto quedó reflejada en incidentes ocurridos en las inmediaciones entre militantes libertarios y grupos opositores, en los que resultó herido un periodista.