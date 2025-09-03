Cristina Kirchner redobló las críticas al presidente: “¡Ay Milei, la vas a chocar mal!” La exmandataria acusó al libertario de "quemar los libritos de la escuela austríaca" al decidir la intervención del Banco Central en el mercado cambiario. "Ahora entiendo por qué no llegaste a ser arquero en primera: te tiran un colchón y no lo atajás", le chicaneó.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a encender la polémica en redes sociales con un nuevo mensaje en sus redes sociales contra Javier Milei. El mensaje está centrado en temas económicos, hace mención a “la coima de tu hermana” en referencia a las denuncias contra Karina Milei y recuerda que ella impulsó hace 16 años “la eliminación del delito de calumnias e injurias para periodistas”.

¡Ay Milei!… Qué quilombo se te armó… Y no te lo digo por la coima de tu hermana, sino por lo cambiario y monetario. ¡La vas a chocar mal!”, comienza diciendo la expresidenta.

Luego, Cristina Kirchner –quien se encuentra cumpliendo una condena en prisión domiciliaria– le dijo a Milei: “Se te van los dólares por la canaleta del turismo emisivo, la formación de activos en el exterior (en mi barrio le dicen «fuga de capitales»), los intereses de la deuda, la compra para llevar al colchón y las importaciones. Y de los pesos… mejor no hablemos…”.

La expresidenta cuestionó la política económica del actual presidente y además acusó a Milei de haber abandonado sus propias banderas de la “escuela austríaca”.

La exmandataria también apuntó contra las últimas decisiones económicas del Gobierno, especialmente la intervención del Banco Central en el mercado cambiario.

“Entre la bola de nieve que venís armando con los intereses capitalizables al vencimiento de todos los papelitos que emitiste para pasarle al Tesoro el déficit del Banco Central (el que ibas a quemar, ¿te acordás?)… Y las tasas de interés bancario que subiste hasta la estratósfera, para evitar que los pesos se te vayan al dólar (¡larga vida al carry trade!)… Chau al crédito bancario”, escribió Cristina.

La también ex vicepresidenta advirtió que “el descubierto de cuenta corriente está casi al 100% de costo financiero total” y resumió: “Sin crédito y con caída del consumo. Así estamos, «economista experto en crecimiento con o sin dinero»… Sin pesos y sin dólares”.

En uno de los tramos más filosos del texto, la exjefa de Estado disparó: “Hoy, cuando decidiste la intervención del Banco Central en el MULC, terminaste de quemar los libritos de la escuela austríaca. ¡Cuánta pelotudez Milei, dicha sin ton ni son!”.

Cristina recordó además que ya había advertido “por escrito y en más de 30 páginas” que el verdadero problema de la economía argentina era su “carácter bimonetario, agravado por un criminal endeudamiento en dólares”.

La exmandataria también aprovechó para lanzar una burla personal contra el presidente: “Ahora entiendo por qué no llegaste a ser arquero en primera: te tiran un colchón y no lo atajás. ¿Viste que como panelista en la tele es mucho más fácil que como presidente en la Rosada?”.

Finalmente, en una postdata, mencionó que el próximo 11 de septiembre se cumplirán 16 años de la derogación del delito de calumnias e injurias para periodistas, medida que impulsó durante su gestión: “Imaginen si estuviera vigente hoy. ¡De nada, queridos amigos y amigas!”.



