Milei: “La estrategia del kirchnerismo es destruir el plan económico, hacer manifestaciones violentas o intentar matarme” El presidente lo dijo en una entrevista que le concedió el viernes pasado a Louis Sarkozy, hijo del ex primer mandatario de Francia y político liberal. La declaración se da a poco del cierre de campaña para las elecciones en la provincia de Buenos Aires, en medio del escándalo por presuntas coimas en Discapacidad y la filtración de grabaciones adjudicadas a Karina Milei.

El presidente Javier Milei se refirió a las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, que tendrán lugar el domingo 7 de septiembre, y lanzó una advertencia sobre lo que considera la táctica del kirchnerismo contra su Gobierno. “La estrategia del kirchnerismo es destruir el plan económico, hacer manifestaciones violentas o intentar matarme”, expresó en el podcast 21News.

El mandatario lo dijo en una entrevista que le concedió el viernes pasado al escritor y comentarista de televisión Louis Sarkozy, hijo del ex primer mandatario francés y político liberal, en la Casa Rosada, a pocas horas del cierre de campaña bonaerense y en medio, además, del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, la filtración de audios atribuidos al exfuncionario Diego Spagnuolo y grabaciones adjudicadas a Karina Milei.

“Si conseguimos muy buenos resultados en las elecciones de provincia de Buenos Aires, podríamos estar poniéndole el último clavo al cajón al kirchnerismo. Eso sería una cosa verdaderamente fabulosa, porque empezaría a implicar el fin del populismo y estaríamos en condiciones de iniciar el nuevo siglo dorado de Argentina, que nos haga potencia nuevamente”, afirmó.

Y agregó: “Estamos en un momento muy interesante, un momento bisagra y, obviamente, el kirchnerismo y sus aliados están aplicando lo que se llama la estrategia de (Hernán) Cortés, que es la de quemar las naves: es a todo o nada. Y eso implica desde tratar de destruir el programa económico desde el Congreso, hacer manifestaciones violentas en la calle o intentar matarme o, si fuera el caso, inventarme cualquier tipo de aberración, inventar mentiras para tratar de desprestigiarme”.

“Son los últimos manotazos de ahogado de un régimen que, si Dios nos acompaña, lo terminaremos de sepultar el 26 de octubre, y que puede quedar herido de muerte casi definitiva este próximo 7 de septiembre”, añadió Milei en la entrevista con Sarkozy.

Cierre de campaña libertario en Moreno

En la recta final camino a las elecciones provinciales del domingo, Milei será el protagonista del acto de cierre de campaña bonaerense que tendrá lugar este miércoles a la tarde en el municipio de Moreno.

El mandatario estará a cargo de las palabras finales del evento que se celebrará a las 17 en la sede del Club Villa Ángela, ubicado en una de las zonas más populares del municipio gobernado por la intendenta peronista Mariel Fernández.

La mesa a cargo de la ingeniería proselitista espera nuclear a más de 10 mil asistentes en la actividad que incluirá la presencia de los 8 candidatos seccionales y de parte importante del Gabinete.

También estará presente la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien permanece en el ojo de la tormenta luego de que se filtraran audios que le atribuyen en el marco del escándalo por los supuestos pedido de coimas en su nombre que confesó el extitular de Andis Diego Spagnuolo.

Luego de haber visitado La Plata, Junín y Lomas de Zamora, el libertario desembarcará en la Primera Sección Electoral, porción de la provincia que, según las mediciones que consulta el oficialismo, arroja que La Libertad Avanza aventaja por un escaso margen a Fuerza Patria.