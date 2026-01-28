Milei cerró su gira en Mar del Plata con un show junto a Fátima Flórez y una fuerte defensa de la “batalla cultural” El Presidente culminó su visita a la Costa con una agenda híbrida: subió al escenario del Teatro Roxy para cantar con su expareja y luego encabezó "La Derecha Fest". Ratificó el rumbo económico y prometió cumplir "todas las promesas de campaña" antes de mitad de año.

Javier Milei cerró su paso por Mar del Plata con una jornada que mezcló la farándula con la doctrina ideológica. Tras el denominado “Tour de la Gratitud”, el Presidente protagonizó dos eventos centrales: un reencuentro público con Fátima Flórez en el teatro y un encendido discurso ante la militancia en “La Derecha Fest”.

La noche comenzó en el Teatro Roxy, donde el mandatario asistió a la obra de su expareja. Tras meses sin mostrarse juntos, Milei subió al escenario y, cumpliendo con lo anticipado durante un ensayo previo, interpretó junto a la imitadora la canción “El Rock del Gato”, de Los Ratones Paranoicos, ante la ovación del público.

“Se les viene la noche a los zurdos”

Luego del espectáculo, la agenda presidencial se trasladó al terreno ideológico. Milei fue la figura central de “La Derecha Fest”, un evento que contó con la presencia de referentes libertarios como Agustín Laje, la diputada Lilia Lemoine, Nicolás Márquez y Sergio “Tronco” Fligiuolo.

Allí, el Presidente volvió a defender su gestión y la batalla cultural. “A través de la gestión demostré que el liberalismo es superior en términos prácticos”, aseguró. En un tono confrontativo, disparó contra la oposición: “La gente dijo ‘basta de empobrecernos’ y se les viene la noche a los zurdos”.

MIRA TAMBIÉN El riesgo país perforó los 500 puntos básicos y es el más bajo en la era Milei

Milei también hizo referencia a su participación en el Foro de Davos, indicando que las aguas internacionales “empiezan a separar a los justos de los pecadores”, y reivindicó el rol de las redes sociales en su ascenso al poder, destacando la campaña “creativa” de 2023. “Sin derecho a la propiedad privada, no hay derecho a la libertad o a la vida”, sentenció.

Promesas legislativas y mano dura

Las actividades del cierre de gira se dieron tras la caravana que encabezó el lunes junto a su hermana, Karina Milei, el diputado Diego Santilli y el armador bonaerense Sebastián Pareja. Megáfono en mano por las calles Güemes y Avellaneda, el libertario dejó definiciones claves sobre el futuro legislativo.

“Todas las promesas de campaña van a estar cumplidas antes de mitad de año”, prometió Milei. En ese marco, defendió los avances de la Ley de Glaciares y la modernización laboral, al tiempo que confirmó el envío de la reforma tributaria para “bajar la presión fiscal”.

MIRA TAMBIÉN Argentina lidera los pagos digitales en la región y las transferencias ya superan al efectivo

Finalmente, ratificó la línea dura en materia de seguridad para las próximas sesiones extraordinarias: “Mandamos la baja de imputabilidad para los menores que delinquen. En la Argentina, el que las hace las paga“, concluyó.