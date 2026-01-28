Bullrich recibirá a la familia del joven asesinado por tres adolescentes en Santa Fe En el encuentro con la jefa de bloque de LLA en el Senado también estará el abogado de la familia del joven asesinado, Bruno Rugna. Será en medio del impulso del oficialismo a la baja de la edad de imputabilidad

La jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, recibirá el viernes a la familia de Jeremías Monzón, el joven asesinado por tres adolescentes en Santa Fe. En la reunión también estará el abogado de la familia, Bruno Rugna.

El encuentro tendrá lugar luego de que el oficialismo impulsara una baja de la edad de imputabilidad: quieren llevarla de 16 años a 13. De hecho, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, consideró que el piso de imputabilidad debería ser de 12 años.

Monzón fue asesinado por tres adolescentes a puñaladas y el cruento ataque fue filmado. Los tres menores están identificados: uno de ellos es una chica de 16 años, que está detenida.

Bullrich es la principal impulsora en el Senado de la baja de la imputabilidad, y mencionó el asesinato de Monzón, en una fuerte defensa del proyecto: “Jeremías tenía 15 años. Fue torturado y asesinado por menores que se filmaron haciéndolo. Hoy, dos de ellos están libres”.

La legisladora de LLA le hizo fuertes críticas al kirchnerismo, en su cuenta de X: “La Ley Penal Juvenil estuvo frenada en el viejo Congreso porque algunos eligieron que no avanzara. El resultado es este: menores que cometen los peores delitos y salen impunes. Sin pena ni consecuencias, creen que tienen libertad para delinquir. En este nuevo Congreso, la ley debe salir. La edad no puede ser excusa”.







Rugna también defendió el proyecto del oficialismo en sus redes sociales: “El caso demuestra la necesidad urgente de debatir y avanzar en la modificación de la ley, incluida la baja en la edad de imputabilidad desde una mirada jurídica responsable”.

El abogado dijo en declaraciones a TN que trabajarán para conseguir “la mayor pena posible” para la única imputada punible que tiene el caso, una adolescente de 16 años. Hay otros dos, de 14 y 15 años, que participaron de una audiencia de imputación, pero son no punibles, por sus edades.

Rugna planteó que el asesinato de Monzón es un “caso bisagra” y trabaja junto a la familia de la víctima para la sanción en que se sancione la “ley Jeremías”, con el foco puesto en la baja de la edad de imputabilidad.

El abogado de la familia del joven asesinado pretende que se marque un precedente: “Queremos que la adolescente tenga la condena más alta posible, de 15 años. Queremos que la única responsable punible cumpla con la pena”.

Además la familia de Monzón junta firmas y encabeza marchas para impulsar la iniciativa parlamentaria. Rugna planteó: “Cada diputado o senador que vote en contra de este proyecto va a tener las manos manchadas con la sangre de Jeremías”.