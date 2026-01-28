Más de 50 millones de personas volaron en Argentina durante 2025 Según datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac), esta cifra supera todos los registros previos y representa un incremento del 9% respecto del anterior máximo alcanzado en 2023 y un crecimiento del 12% en comparación con 2024

El transporte aéreo argentino alcanzó en 2025 el mayor nivel de actividad de su historia, con un total de 50,6 millones de pasajeros movilizados por los aeropuertos del país, una cifra que marca un récord absoluto para el sector aerocomercial argentino.

Según datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac), esta cifra supera todos los registros previos y representa un incremento del 9% respecto del anterior máximo alcanzado en 2023 y un crecimiento del 12% en comparación con 2024.

La entidad que regula la aviación en la Argentina destacó que, además del pico histórico en el número de tráfico total, se registraron récords sin precedentes en los segmentos internacional y nacional.

En el primer caso, Anac informó que 15,9 millones de argentinos salieron del país en 2025, lo que representó un 6% más que el último récord del sector en este segmento registrado en 2018, cuando volaron al exterior 15 millones de pasajeros. Si se compara con los números para el segmento internacional del año anterior, el alza fue del 18%.

La aviación doméstica también marcó un récord con 34,7 millones de pasajeros que volaron dentro de Argentina en 2025.

El incremento en vuelos internacionales se corresponde con el fuerte crecimiento que tuvo el turismo emisivo durante el año pasado. Según datos del Indec, a lo largo del año pasado viajaron al exterior unos 11,8 millones de argentinos, mientras que ingresaron al país alrededor de 5,3 millones de turistas extranjeros. La diferencia entre ambos flujos arrojó un saldo neto negativo de más de 6,5 millones de personas.

Ambos registros se basan en mediciones diferentes. Mientras que Anac contabiliza pasajeros aéreos internacionales independientemente del motivo del viaje –turismo, trabajo, negocios, visitas familiares o traslados corporativos–, el Indec releva únicamente el turismo internacional, que incluye todos los medios de transporte y considera únicamente los viajes con fines turísticos, bajo criterios estadísticos específicos.

La aviación doméstica también marcó un récord: en 2025 volaron 34,7 millones de pasajeros dentro de la Argentina, lo que significó un aumento del 0,1% respecto al máximo previo registrado en 2023, cuando habían volado 34,6 millones de personas. Si se compara con los números correspondientes a 2024, el alza fue del 9%.

El crecimiento del sector también se reflejó en un pico histórico de movimientos aéreos, que en 2025 alcanzaron un total de 405.434 operaciones, el nivel más alto jamás registrado en el país. La entidad de control aeronáutica considera movimiento al despegue o aterrizaje de un avión en un aeropuerto. Para los propósitos de tráfico del aeropuerto, una llegada y una salida se cuentan como dos movimientos.

Cielos abiertos

Los datos difundidos desde la Anac corresponden al período de plena vigencia de la política de cielos abiertos que se empezó a implementar a mediados de 2024.

Entre los logros más llamativos para el sector, se destaca la autorización de 63 nuevas conexiones nacionales e internacionales, el comienzo de las operaciones de aerolíneas con aviones chicos y la llegada de dos líneas aéreas españolas que empezarán a operar conexiones entre Europa y la Argentina este año.

Otro de los objetivos de la política era fomentar la concreción de rutas internacionales directamente desde el interior del país. En ese sentido, también se registraron máximos históricos. Anac precisó que durante el año pasado, 2,1 millones de pasajeros realizaron vuelos internacionales directos desde el interior del país, sin pasar por Buenos Aires, una cifra que supera en un 38% el nivel registrado en 2024 y en 73% la de 2023.

Los aeropuertos con mayor crecimiento en pasajeros internacionales contra 2024 fueron Salta (61%), Córdoba (54%) y Bariloche (51%).

Además, las reformas facilitaron la entrada de nuevos operadores aerocomerciales mediante la firma de acuerdos de cielos abiertos con 13 países, lo que permite –dependiendo de la categoría del acuerdo– flexibilizar las trabas que tienen las aerolíneas a la hora de sumar rutas en Argentina.