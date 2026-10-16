Milei concluyó su gira por Estados Unidos y ya prepara un ajustado cronograma que incluye la Patagonia y un viaje a España Tras ser premiado en Washington y participar de un homenaje sobre el Holocausto, el Presidente regresará al país para visitar Neuquén y Catamarca. A los pocos días, volará a Madrid en la previa de las elecciones anticipadas en el país europeo.

El presidente Javier Milei finalizó su estadía de 36 horas en los Estados Unidos, donde cumplió con una intensa agenda que combinó reconocimientos económicos, compromisos diplomáticos y gestos políticos internacionales. Acompañado en todo momento por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por el canciller Pablo Quirno, el mandatario libertario regresará brevemente a la Argentina para dar inicio a un ajustado cronograma de viajes domésticos e internacionales previstos para las próximas semanas.

En Washington, Milei recibió el premio al “campeón mundial de la libre empresa”, una distinción otorgada por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. Además, participó de un evento en honor a la presidencia de la República Argentina de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA). Allí fue recibido por el embajador argentino Alec Oxenford, el titular de la IHRA Marcelo Mindlin, el secretario de Energía estadounidense Chris Wright y el rabino Yehuda Kaploun. Durante la actividad, se inauguró la muestra digital “Argentina y el Holocausto” en coordinación con el museo homónimo de Buenos Aires.

El paso por el país norteamericano también dejó una fuerte señal para la política regional. En el marco de la Gala del Mes de la Herencia Hispana, el jefe de Estado se mostró junto a Eduardo Bolsonaro y ratificó su contundente respaldo a Flávio Bolsonaro, quien disputará la presidencia de Brasil en el balotaje del próximo domingo 25 de octubre contra Luiz Inácio Lula da Silva.

Vaca Muerta, el RIGI y la cumbre en España

Una vez en territorio nacional, el mandatario enfocará su agenda en el sector energético y las inversiones. El próximo lunes 19 de octubre viajará a Neuquén por segunda vez en su mandato para encabezar la jornada inaugural de la Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026, la cumbre de negocios más importante de la industria hidrocarburífera de la región. Milei arribará al Aeropuerto Internacional Presidente Perón, donde será recibido por el gobernador Rolando Figueroa junto a directivos y CEOs de las principales empresas petroleras. Posteriormente, su agenda federal lo llevará a Catamarca el 29 de octubre para analizar proyectos encuadrados en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

MIRA TAMBIÉN Marcha universitaria: el Gobierno presentó una denuncia penal tras los incidentes que dejaron 25 detenidos y millonarios destrozos

En lo que respecta a su itinerario internacional, el Presidente volverá a cruzar el Atlántico para aterrizar en España. El libertario viajará al país europeo en medio del convulsionado escenario político desatado tras el adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez, con el objetivo de respaldar a las agrupaciones de derecha en los comicios.

El 21 de octubre, Milei participará de una conferencia en Madrid junto al reconocido economista Jesús Huerta de Soto. El vocero presidencial, Adrián Ravier, quien integrará la comitiva oficial, adelantó sobre la gira: “Es un viaje que también tiene su agenda programada. Cuando estén los detalles los vamos a informar”.