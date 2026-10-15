Escándalo en el juicio por Maradona: Dalma y Gianinna se enfrentaron con Jana En medio del proceso judicial por la muerte del exfutbolista, las hijas de Diego Maradona protagonizaron un fuerte cruce con gritos e insultos que luego continuó en las redes sociales.

La última audiencia del juicio por la muerte de Diego Maradona estuvo marcada por el escándalo. Es que, las hijas del exfutbolista – Dalma y Gianinna – no perdonaron a Jana y su defensor por apoyar el pedido de absolución que hizo el psicólogo Carlos Díaz quien según audios, fue el encargado de aislar al astro de su entorno. Hubo gritos e insultos que continuaron en redes sociales.

Marina Calabró relató que la primera en alzar la voz fue Dalma. “Forra, forra”, soltó contra su media hermana. Y la otra hija de Claudia Villafañe sumó: “Hija de re mil puta”.

Más tarde, el descargo de enojo continuó en Instagram. “Trato de entender por qué alguien pediría la absolución de una persona que te dijo en la cara que no podías entrar a ver a tu papá porque eso era mejor para su tratamiento y después te diste cuenta de que el único fin de ese pedido era aislarlo”, comenzó escribiendo Dalma. En el mismo mensaje, cuestionó también las declaraciones que Carlos Díaz habría realizado durante el proceso: “Un tipo que dice que está caga… de que lo allanen y muchas barbaridades más que evidentemente estás ignorando… ¿Cómo podés pedir su absolución? ¿Por qué harías algo así?”.

La hija de Maradona acompañó esa publicación con una nueva definición sobre su propia postura frente a la causa. “¿Yo? ¡Siempre del mismo lado! ¡Mi tesoro es nunca haber transado con esos hdp!”, agregó, junto al tema “Queso ruso”, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, reconocido por la frase “fijate de que lado de la mecha te encontrás”.

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Al día siguiente, agregó: “¡Solo aclarar que ayer me refería a Jana, que decidió con su abogado pedir la absolución del psicólogo Carlos Díaz! ¡Inentendible por donde se lo mire!”, escribió. “¡Justamente fue Díaz el que le dijo a ella, a Gianinna, a Verónica (Ojeda) y a mí que teníamos que dejar de visitar a mi papá y dejarlo tranquilo porque era parte de respetar el tratamiento!”, afirmó Dalma.

En una historia posterior, Dalma remarcó una coincidencia que, según ella, resultaba llamativa dentro del proceso judicial. “Y da la casualidad que lo mismo que pide Jana para Díaz, lo pide el abogado de las hermanas de mi papá. Para entender más, me pregunto quién trae a Díaz a la vida de mi papá. ¿Dicho por él???”, escribió, al vincular el pedido de absolución realizado por el abogado de su hermana con el que, según su planteo, también habría sido solicitado por el representante legal de las hermanas del propio Maradona.

“Claramente podemos pensar distinto en un montón de cosas, pero no en la forma de pedir justicia por mi papá! Ahí yo no transo!”, sostuvo. A continuación, planteó una definición sobre la postura que, a su entender, debía adoptarse frente al proceso: “O de última blanqueá de qué lado estás así es todo más fácil! Y ahí te bancarás la que venga! De ser mala leche y traicionera no se vuelve”.

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En otra publicación, la hija de Maradona retomó la idea de que existía una única versión de los hechos, más allá de las interpretaciones que pudieran construirse en torno a la causa. “La historia es una sola pero a veces algunas personas eligen creer cosas que no existieron y que nadie puede corroborar para poder ser parte de algo que en realidad nunca fueron ni van a ser!”, escribió. Cerró ese mensaje con una frase que resumía su postura frente a la situación: “¡No se puede tener moral selectiva!”.

“Y tampoco podés fingir ser alguien que no sos porque, como en este caso, ¡te salta la ficha!”, cuestionó Dalma ante sus seguidores. Y continuó: “De sorepresa y sin aviso previo, cag… en el trabajo de la fiscalía y en nosotros, Jana pidió la absolución de un tipo que todos sabemos de dónde vino y los lamentables audios que tiene, ¡de eso no se vuelve!”.

“¿Hasta cuándo Gianinna y yo vamos a ser las malas de la película por haber vivido una vida entera con mi papá y haber sido su familia? ¿Porque deberíamos sentir culpa por eso? ¡No hay nada que nos dé más orgullo! ¡No nos busquen por ahí! Pero si hay algo de lo que estamos seguras, ¡es que nada ni nadie nos va a impedir pedir la justicia que nuestro papá se merece!”, expresó, enojada, Dalma, ante la actitud de su hermana. Y como broche de cierre, sumó: “Y gracias a todos los que me leen y me mandan mensajes, ¡a los que se nos acercan para darnos fuerza! ¡Sabemos que no estamos solas!”.

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