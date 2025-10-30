Milei convoca a gobernadores para avanzar en las reformas laboral y tributaria El presidente Javier Milei encabezará este jueves una reunión clave con un amplio grupo de gobernadores, en la que buscará apoyo político para impulsar en el Congreso los proyectos de reforma laboral e impositiva que el Gobierno pretende presentar en la próxima etapa.

El encuentro se realizará desde las 17 en la Casa Rosada y contará con la presencia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro del Interior, Lisandro Catalán. La convocatoria se concretó rápidamente tras el respaldo obtenido por el oficialismo en las urnas el domingo pasado.

Entre los mandatarios invitados figuran Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Raúl Jalil (Catamarca), Claudio Poggi (San Luis), Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz). También fueron convocados Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires).

Por compromisos previos, Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rolando Figueroa (Neuquén) enviarán a sus vices. Sorprendió, en cambio, la presencia confirmada del pampeano Sergio Ziliotto, cercano al kirchnerismo, quien se sumará al encuentro pese a no estar previsto en la primera convocatoria.

El Ejecutivo busca mantener el impulso político tras el reciente triunfo electoral y acelerar el debate de las reformas, con la intención de tratarlas en sesiones extraordinarias a comienzos de 2026, cuando asuma la nueva conformación del Congreso, más favorable para el oficialismo.

Aunque La Libertad Avanza amplió su representación parlamentaria, todavía necesita el respaldo de legisladores aliados a los gobiernos provinciales, ya que se descarta el rechazo del peronismo kirchnerista.

Los proyectos aún están en proceso de elaboración y se redactarán una vez que el Consejo de Mayo —espacio que reúne a los tres poderes del Estado junto al sindicalismo y el empresariado— finalice su informe, previsto para mediados de diciembre.

En la antesala de la reunión, el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro manifestó: “Vamos a acompañar todo lo que consideremos positivo. Hay que avanzar en una reforma laboral y fiscal, porque el país no puede sostener la carga tributaria actual”.

Mientras tanto, la CGT ya adelantó su oposición a cualquier modificación que implique “retrocesos o pérdida de derechos” para los trabajadores.

Tras el encuentro con los mandatarios, Milei tiene previsto reunirse este viernes en Olivos con el ex presidente Mauricio Macri, con quien mantiene un diálogo político constante desde la victoria electoral del último domingo.