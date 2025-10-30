Bessent aseguró que el acuerdo con Argentina, generó “ganancias para el pueblo estadounidense” En un cruce con las senadoras demócratas Elizabeth Warren y Amy Klobuchar, el secretario del Tesoro de Estados Unidos defendió el swap y la compra de pesos, y acusó a las legisladoras de “frustrar el éxito electoral de uno de nuestros grandes aliados en América Latina”. El presidente argentino calificó la publicación de "masterclass".

Luego de haber felicitado al presidente Javier Milei por la victoria en las elecciones legislativas nacionales, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, volvió a defender el acuerdo el acuerdo con Argentina en un cruce en la red social X con las senadoras demócratas Elizabeth Warren y Amy Klobuchar.

En la publicación del último miércoles, Besset acusó a las legisladoras de intentar “frustrar el éxito electoral de uno de nuestros grandes aliados en América Latina” y las tildó de “fracasadas”.

“No lograron frustrar el éxito electoral de uno de nuestros grandes aliados en América Latina, el presidente Javier Milei. Ganó por una abrumadora mayoría, con los sectores más pobres de la sociedad votando por la libertad económica, una idea particularmente anatema para la senadora Warren, la «peronista estadounidense (american peronist)» del Senado”, escribió Bessent, sobre Warren, que representa al estado de Massachusetts, y Klobuchar, de Minnesota.



Besset fue el impulsor del swap de monedas por 20.000 millones de dólares sellado con el Banco Central argentino y el responsable de la compra de pesos en el mercado cambiario local, que sirvieron para aplacar las turbulencias previas a las elecciones legislativas del domingo pasado.





“Me complace informarles (a Warren y Klobuchar) que el puente económico argentino ahora genera ganancias para el pueblo estadounidense. Si bien el término «ganancia» es propio del sector privado y tal vez no les resulte familiar, les insto a que dejen de lado su experiencia previa colaborando con los esfuerzos automatizados de la administración Biden para llevar a la bancarrota al gobierno estadounidense”, continuó el funcionario estadounidense.

Minutos después, Milei reposteó el mensaje de Bessent y lo calificó -en mayúsculas- como una “tremenda masterclass”.