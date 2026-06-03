Milei denunció que los “movimientos de izquierda van a sembrar el miedo” de cara a las elecciones de 2027 Durante su discurso ante ejecutivos de finanzas, el Presidente defendió el rumbo económico, acusó a la oposición de intentar un "golpe de Estado" el año pasado y presentó su propuesta de "revolución de los seguros". Además, aseguró que el oficialismo se impondrá con contundencia en las próximas urnas.

El presidente Javier Milei expuso este martes en la apertura del Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), donde lanzó fuertes advertencias sobre el escenario político rumbo a las elecciones del próximo año y defendió a ultranza el impacto de su programa económico.

En el inicio de su alocución, el mandatario apuntó contra la oposición y advirtió sobre la gestación de campañas negativas. “Para atacar la libertad siembran el miedo, lo intentaron en el 2023 y no tengo dudas de que lo van a intentar el año que viene para que haya soluciones más colectivistas”, sostuvo ante el auditorio.

Críticas a la oposición y defensa del ajuste

Milei destacó la baja de la inflación como un logro directo del ajuste y el cuidado de las cuentas públicas, subrayando que se alcanzó “sin devaluar” y “sin plan Bonex”. En este contexto, endureció su retórica contra los sectores opositores: “Hay que decirlo sin miedo: el año pasado intentaron un golpe de Estado y les salió mal”.

El Presidente acusó a sus detractores de querer sabotear el equilibrio fiscal, intentar siete juicios, generar caos en las calles y operar en connivencia con periodistas y empresarios para derribar un programa que, aseguró, “trae progreso económico”. “Nos quieren seguir hundiendo, pero le ganamos por 17 puntos al siniestro kirchnerismo”, vociferó.

MIRA TAMBIÉN El Gobierno habilitó a los talleres particulares a realizar la VTV

La “revolución de los seguros” y la crítica al Estado

Uno de los ejes conceptuales de su discurso fue la presentación de un plan para restarle peso al aparato estatal, al que definió como un “prestador de seguros que tiende a fallar cuando más se lo precisa”. Como ejemplo, recordó la gestión de la pandemia, afirmando que el Estado falló y eso “nos costó carísimo en términos de vidas humanas”.

Según el mandatario, la implementación de una “revolución de los seguros” permitirá a los individuos tener una mejor calidad de vida, acompañada por una reducción de la carga impositiva. Para ilustrar su punto, apeló a una curiosa analogía con la película de Disney Monsters, Inc.: “El día que le saquemos la careta a los monstruos colectivistas, este país va a ser grande nuevamente”, remató. La frase despertó tímidos aplausos en un auditorio que, en líneas generales, se mostró poco expresivo.

Reformas, pobreza y euforia electoral

En el tramo final, y tras quejarse por el “calor infernal” que hacía en el escenario, Milei celebró los resultados de su gestión y atacó la presión impositiva, calificándola como una “violación al derecho de propiedad”.

Reivindicó herramientas como el DNU 70/2023 y la Ley Bases, afirmando ser “el Gobierno más reformista de la historia” con más de 15 mil reformas impulsadas que eliminarán obstáculos y generarán empleo. Asimismo, aseguró que en seis meses lograron sacar a “14 millones de personas de la pobreza” y ubicar al país en un sendero de crecimiento.

Con tono eufórico, el Presidente cerró su participación proyectando un triunfo arrollador para el 2027: “El año que viene los vamos a pasar por arriba y se van a consolidar las ideas de la libertad”.