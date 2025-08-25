Milei en Junín: “El kirchnerismo se dedica a sembrar el caos, pero nada nos va a asustar” En un acto en Junín, donde presentó a los candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei lanzó duras críticas al kirchnerismo y prometió que su espacio dará “la batalla final” contra el peronismo.

“El kirchnerismo se dedica a sembrar el caos de manera descarada, pero nada nos va a asustar. Si terminamos con el déficit de 123 años en un solo mes, ¿qué nos va a hacer que jodan durante dos meses y se vayan definitivamente?”, afirmó el mandatario desde el escenario, frente a una multitud de militantes.

Un discurso de confrontación

Aunque evitó mencionar el escándalo de presuntas coimas en la ANDIS, Milei acusó a la oposición de promover proyectos “destituyentes” y de querer dinamitar el equilibrio fiscal. También denunció ataques contra militantes libertarios: “Se acaban estas patotas. Kirchnerismo, nunca más”.

El Presidente insistió en que no hay diálogo posible con sus adversarios y fijó el 7 de septiembre como fecha clave en la disputa política: “Si ganamos en la provincia de Buenos Aires, vamos a clavar el último clavo en el cajón del kirchnerismo”.

Proyecciones y ataques

Milei proyectó su plan económico y aseguró que Argentina podría cuadruplicar su PBI en 20 años y meterse “en el pelotón de los países desarrollados” en apenas una década. También cargó contra Axel Kicillof, a quien llamó “el enano soviético”, por la presión tributaria provincial: “Los Ingresos Brutos del bruto avanzan sobre el corazón productivo del país”.

En paralelo, advirtió sobre maniobras electorales como boletas en cadena y compra de votos, cuestionando al Congreso por “intentar hacerlo volar por los aires cada semana”.

Elogios internos y cierre

Durante la presentación, el jefe de Estado agradeció a referentes de su espacio, destacó a José Luis Espert como “vanguardista de las ideas de la libertad” y volvió a elogiar a su hermana Karina Milei, a quien definió como “el Jefe”.

Cerró con un mensaje a tono con su estilo: “La Libertad Avanza o Argentina retrocede. Cada uno tiene que ir y hacer su tarea. Make Argentina Great Again”.