Lule Menem desmintió los audios de Spagnuolo y acusó al kirchnerismo El subsecretario de Gestión Institucional y funcionario de confianza de Karina Milei rechazó el contenido difundido acerca de supuestos cobros irregulares en la Agencia Nacional de Discapacidad. En su descargo, Lule Menem afirmó: “Jamás tuve intervención de ningún tipo en las contrataciones del Andis”, aseguró.

Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional lanzó un comunicado en el que niega la veracidad de los audios supuestamente atribuidos a Diego Spagnuolo que lo vinculan al cobro de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Además, despegó al gobierno de Javier Milei y acusó al kirchnerismo de montar una operación para deslegitimados de cara a las elecciones de octubre.

El funcionario de confianza de Karina Milei publicó un texto en el que desmiente el contenido de los audios polémicos. “Puedo asegurar la absoluta falsedad de su contenido”, afirmó a través de la red social X.

El comunicado fue compartido minutos más tarde por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y luego por el propio presidente Javier Milei.

En su descargo, Lule Menem afirmó: “Jamás tuve intervención de ningún tipo en las contrataciones del Andis. Ni de manera formal ni de manera informal. Nadie me mencionó ningún hecho de corrupción, ni tampoco tuve conocimiento alguno de que algo ilícito ocurriera en el Andis ni en ningún otro organismo del Estado”.

También precisó: “Jamás hablé con Karina Milei o con el presidente de la Nación sobre prestaciones, contratos o la actividad particular del Andis.”

Y respaldó la gestión: “Conozco el trabajo que lleva adelante este gobierno contra la corrupción y no dudo de la integridad de ninguno de los funcionarios mencionados.”

“No es casualidad que este tipo de maniobras aparezcan justo dos semanas antes de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, último reducto del kirchnerismo. Ya estamos acostumbrados a estas prácticas que solo buscan dañar la imagen del gobierno para obtener un rédito meramente electoral!, remarcó.

Y concluyó: “Nada de lo que hagan frenará la lucha que estamos llevando adelante.”