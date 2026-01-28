Milei encabezó el acto por el Día del Holocausto junto a referentes de la comunidad judía El evento conmemoró a las víctimas del genocidio nazi. Cuáles son los planes del Gobierno con respecto al traspaso de la embajada a Jerusalén.

El presidente Javier Milei participó este miércoles en diferentes actos en conmemoración del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, a 81 años de la liberación del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau.

El mandatario nacional estuvo presente en una ceremonia que se desarrolló en la Sala de la Memoria del Museo del Holocausto de Buenos Aires. En el lugar, dijo que mientras él sea presidente habrá “tolerancia cero con el antisemitismo”.

El acto nacional

En el acto de Buenos Aires Milei afirmó que, en “el mundo de creciente antisemitismo en el que habitamos, la memoria se vuelve un tesoro incalculable”, y aseguró que “esos viejos fantasmas que creíamos haber enterrado han vuelto a asomar la cabeza con la extrema izquierda global y el terrorismo islamista”.

“Mientras sea presidente de esta Nación, tendremos tolerancia cero con el antisemitismo”, exclamó Milei.

En ese marco, mencionó la creación del Consejo de la Paz, “un paso fundamental hacia la formación de una organización internacional que garantice la paz a nivel global”, y anunció que la República Argentina impulsará en la región los Acuerdos de Isaac, una vía de integración política y económica entre países latinoamericanos e Israel.

Asimismo, destacó que desde este año la Argentina presidirá por primera vez la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA, por sus siglas en inglés), una alianza público-privada integrada por 35 Estados, cuyo objetivo es difundir la memoria, la investigación y la educación sobre el Holocausto.

El jefe de Estado estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Fue recibido por el presidente del Museo del Holocausto, Marcelo Mindlin; la secretaria general, Fabiana Mindlin; y el director ejecutivo, Jonathan Karszenbaum.

También participaron representantes de organismos de entidades judías, organizaciones de lucha contra el antisemitismo y sobrevivientes del Holocausto.