Milei justificó el retiro del pliego de Michelli y Bullrich buscó bajar la tensión con Karina Milei El presidente respaldó públicamente por primera vez la decisión de retirar la candidatura de María Verónica Michelli para un tribunal federal. En medio de las diferencias dentro del oficialismo, la jefa del bloque libertario en el Senado se reunió con la secretaria general de la Presidencia y afirmó que siguen trabajando juntas.

El presidente Javier Milei defendió públicamente por primera vez la decisión de retirar el pliego de María Verónica Michelli, candidata a integrar el Tribunal Oral Federal Criminal N°3 de La Plata, en medio de la polémica política que generó la medida y de las diferencias expuestas dentro de La Libertad Avanza.

El mandatario avaló en sus redes sociales una publicación del exjuez Ricardo Manuel Rojas en la que se sostiene que el Presidente tiene la facultad constitucional de enviar y también retirar pliegos judiciales antes de que se concrete la designación.

“Quien designa a los jueces es el presidente de la República. Así como presenta un pliego al Senado, puede retirarlo”, señalaba el mensaje compartido por Milei, quien hasta ahora no se había pronunciado públicamente sobre el tema.









La postulación de Michelli había obtenido dictamen favorable en la Comisión de Acuerdos del Senado, pero el Gobierno decidió retirarla antes de que llegara al recinto. La medida despertó cuestionamientos debido a que la candidata es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, uno de los principales investigadores del caso de la criptomoneda Libra, que salpica al oficialismo.

MIRA TAMBIÉN Encontraron un carta que escribió Agostina Vega

La decisión también provocó diferencias dentro del propio oficialismo. La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, manifestó su desacuerdo con el retiro del pliego y reconoció que le planteó personalmente su postura al Presidente.

“Yo le conté mi objeción de conciencia y él me explicó su posición”, sostuvo la senadora, quien además confirmó que puso su renuncia a disposición de Milei, aunque aclaró que no existe una interna dentro del espacio.

En medio de las versiones sobre un conflicto interno, Bullrich mantuvo una reunión con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la Casa Rosada. Tras el encuentro, publicó una fotografía junto a la hermana del Presidente y escribió en sus redes sociales: “Reunión con Karina, trabajando siempre juntas por las transformaciones que lidera el Presidente Javier Milei”.

MIRA TAMBIÉN El Gobierno confía en cerrar definitivamente el caso YPF en Estados Unidos antes de fin de año









Mientras tanto, el Senado decidió postergar para una próxima sesión el tratamiento del pedido de retiro del pliego de Michelli. La decisión le otorgó al oficialismo una semana más para negociar apoyos y evitar una eventual derrota parlamentaria, ya que algunos aliados también adelantaron reparos a la estrategia impulsada por la Casa Rosada.