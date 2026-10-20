Milei llegó a Madrid en medio de críticas del Gobierno español y distancia de sus aliados El Presidente permanecerá un día en el país europeo para dar dos conferencias. Santiago Abascal, líder de Vox, se excusó por compromisos de campaña y Isabel Díaz Ayuso aún no confirmó el encuentro previsto.

El presidente Javier Milei llegó a Madrid para realizar su séptima visita a España desde que asumió el cargo, en una gira breve que coincide con la campaña electoral rumbo a las elecciones del 29 de noviembre. Su presencia generó cruces entre dirigentes políticos, cuestionamientos del oficialismo español y una movilización en su contra convocada por argentinos residentes en la capital.

Cruces políticos por la llegada de Milei

El ministro español de Transportes, Óscar Puente, criticó al mandatario argentino y cuestionó las políticas de ajuste que asocia con la derecha. Días antes, el presidente Pedro Sánchez también había advertido sobre los posibles recortes sociales de un eventual gobierno del Partido Popular (PP) y Vox.

En este contexto, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no tiene previsto reunirse con Milei. Tampoco está confirmada una foto con Santiago Abascal, referente de Vox y aliado político del presidente argentino, quien continúa su campaña en Galicia y Asturias.

El impacto electoral de la visita

Analistas políticos españoles advirtieron que la presencia de Milei podría beneficiar al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), al reforzar su discurso contra las políticas de ajuste y la derecha. Consideran que la visita puede movilizar al electorado progresista y generar rechazo entre sectores que cuestionan la participación de dirigentes extranjeros en la campaña.

La gira también motivó una protesta organizada por la agrupación Argentina Soberana, que convocó a una manifestación en la zona de Callao, en el centro de Madrid, para repudiar la presencia del mandatario.

La agenda de Milei en Madrid

Tras su llegada, Milei se alojó en el hotel Hyatt Regency Hesperia, donde se preparó para las actividades previstas para este miércoles. La agenda incluye una exposición en el foro Nueva Economía, en el Real Casino Gran Círculo de Madrid, y la participación en la apertura de una nueva edición del Máster Universitario en Economía de la Escuela Austríaca de la Universidad Rey Juan Carlos.

Además, el Presidente visitará la Fundación Disenso, vinculada a Vox, donde será recibido por su secretario general, Ignacio Garriga. También está prevista una posible reunión con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, aunque desde su entorno señalaron que el encuentro todavía no estaba confirmado.

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Milei tiene previsto regresar a la Argentina el miércoles por la noche, con llegada a Buenos Aires durante las primeras horas del jueves.