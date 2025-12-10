Milei llegó a Noruega para el Nobel de la Paz vestido con el mameluco de YPF El Presidente lució el overol que utiliza habitualmente en encuentros informales o privados. Es la primera vez que elige este atuendo para un evento global en Oslo, sede de la ceremonia de María Corina Machado.

El presidente Javier Milei arribó este martes a Noruega para participar de la ceremonia de reconocimiento a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz. Para la ocasión, el mandatario optó por lucir un atuendo que ya ha utilizado en oportunidades anteriores: el mameluco de YPF.

En un video difundido por Comando Con Venezuela, la agrupación política opositora en el país caribeño, se ve al Presidente llegando al Grand Hotel en Oslo, sede anual de las ceremonias y banquetes de entrega de los Premios Nobel.

Esta es la primera vez que el Presidente decide lucir el overol en un evento de carácter global. Previamente, vistió el mameluco en programas de streaming y en la Quinta de Olivos.

El mandatario ya había explicado la razón de su atuendo. A fines de junio, acudió con el overol al ciclo El troncal de las mascotas, un programa dedicado a los animales emitido por el canal Neura, donde explicó: “Vine así porque cuando estoy con los chicos (los perros), estoy vestido así”.

También lo utilizó en agosto para una reunión de Gabinete en la Casa Rosada, donde se proyectó la última película de Guillermo Francella, Homo Argentum. Su aparición más reciente con este vestuario había sido el lunes, en un encuentro con el economista estadounidense Robert C. Merton en la Quinta de Olivos.