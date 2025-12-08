Milei viajará a Oslo para la entrega del Nobel de la Paz a María Corina Machado El Presidente participará el miércoles de la ceremonia en homenaje a la líder opositora venezolana y reafirmará su posición crítica contra el gobierno de Nicolás Maduro. También asistirán mandatarios de la región y referentes de la resistencia venezolana.

El presidente Javier Milei viajará este lunes por la noche a Oslo, Noruega, para asistir a la entrega del Premio Nobel de la Paz a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, reconocida por su defensa de los derechos humanos y su lucha contra el gobierno de Nicolás Maduro.

El mandatario argentino volará en un avión especial acompañado por su hermana y secretaria general, Karina Milei. La ceremonia se realizará el miércoles 10 de diciembre y reunirá a figuras políticas de la región, entre ellas los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa; Paraguay, Santiago Peña; Panamá, José Raúl Mulino Quintero; y el presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González Urrutia.

En las horas previas al evento, organizaciones venezolanas en el exterior impulsarán actividades cerca del Centro Nobel de la Paz, incluyendo una concentración, la tradicional Marcha de las Antorchas y la proyección de material sobre violaciones a los derechos humanos atribuidas al régimen chavista.

Dentro del Centro Nobel también habrá presentaciones de artistas venezolanos como la pianista Gabriela Montero y el cantante Danny Ocean. El premio será entregado por las autoridades de la fundación junto a los jefes de Estado presentes.

Por parte del gobierno argentino viajará además Gabriel Volpi, encargado de negocios en Venezuela. El viaje ocurre en un contexto de creciente tensión internacional tras nuevas denuncias por la muerte en prisión del ex gobernador opositor Alfredo Díaz y en medio de la ofensiva de Estados Unidos contra Maduro.