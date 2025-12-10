Industria y construcción registraron una leve caída en octubre El Indec informó este martes que el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción marcó una baja de 0,5% en comparación con septiembre, mientras que el Índice de Producción Industrial manufacturero tuvo un retroceso de 0,8%. El detalle por sector

La construcción y la industria anotaron una leve caída en octubre con respecto al mes anterior, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En el caso del Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (Isac), el índice desestacionalizado mensual registró una baja de 0,5% en comparación con septiembre, luego de haber anotado dos avances consecutivos.

Pese a la caída mensual, en octubre el indicador de actividad de la construcción mostró una suba de 8% respecto a igual mes de 2024. En el acumulado de los diez meses de 2025, el índice tuvo un aumento de 7,9% respecto a igual período de 2024.







Entre los insumos con mayores subas interanuales durante octubre se listaron el hormigón elaborado (+40,7%), los artículos sanitarios de cerámica (+35,7%), el asfalto (+33,6%) y los mosaicos (+24,5%). Como contracara, las mayores caídas fueron para yeso (-11,2%), cal (-3,6%) y placas de yeso (-0,6%).

En cuanto al Índice de Producción Industrial manufacturero (IPI manufacturero), la serie desestacionalizada mensual mostró un retroceso de 0,8% respecto del mes previo.

A nivel interanual, la industria presentó una variación negativa de 2,9% en comparación con el mismo período de 2024. En tanto, acumuló un incremento de 3,1% en lo que va del año.

Los números del sector industrial en octubre

En octubre de 2025, 10 de las divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales:

Prendas de vestir, cuero y calzado: -15,1%

Productos de tabaco: -12,4%

Productos de caucho y plástico: -12%

Productos de metal: -8,1%

Vehículos automotores, carrocerías y autopartes: -4,1%

Madera, papel, edición e impresión: -3,4%

Maquinaria y equipo: -2,2%

Alimentos y bebidas: -1,7%

Muebles y colchones y otras industrias manufactureras: -1,5%

Sustancias y productos químicos: -0,4%

Por el contrario, las siguientes divisiones industriales tuvieron mejoras interanuales:

Otro equipo de transporte: 11,4%

Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear: 3,2%

Otros equipos, aparatos e instrumentos: 2%

Productos minerales no metálicos: 1,1%

Industrias metálicas básicas: 9%