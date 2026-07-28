Milei presentará la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central El Presidente anunciaría el proyecto este jueves mediante un mensaje grabado junto a su equipo económico. La iniciativa busca dotar de total independencia al organismo, castigar a quienes financien el déficit y fijar un esquema restrictivo para el Estado si se agota el Presupuesto.

El presidente Javier Milei ultima los detalles de uno de los proyectos más ambiciosos de su gestión: la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Según fuentes oficiales, el mandatario se prepara para presentar los alcances de la iniciativa a través de un mensaje que se emitiría este jueves, sujeto a la agenda presidencial.

Si bien los pormenores de la transmisión aún están en evaluación, se espera que el anuncio consista en un mensaje grabado desde el Salón Blanco de la Casa Rosada, donde el jefe de Estado estará acompañado por su equipo económico. En la redacción final de la letra chica trabajan intensamente los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), junto al titular del BCRA, Santiago Bausili.

El proyecto configura una de las claves del semestre para el oficialismo, que aspira a lograr su aprobación en los próximos meses. El texto será girado a la Cámara de Diputados en los próximos días, coincidiendo con el fin del receso invernal del Congreso de la Nación pautado para la semana que viene.

Del cierre a la independencia absoluta

Aunque durante la campaña electoral Milei había prometido cerrar el Banco Central, su postura mutó hacia un rediseño total de la institución. Ahora, el Gobierno plantea que deben eliminarse las múltiples misiones que tiene el organismo para concentrar su único objetivo en la preservación del valor de la moneda. Para el Presidente, el BCRA debe funcionar estrictamente como un proveedor de “un servicio de liquidez a la economía”.

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Para alinear a su tropa detrás de este objetivo, el oficialismo ya convocó en dos oportunidades a los legisladores de La Libertad Avanza, donde el propio mandatario se encargó de evacuar dudas y dejar en claro que esta es una de sus prioridades absolutas. “Para Milei son más importantes las reformas económicas que los acuerdos políticos”, graficó un integrante de la mesa chica gubernamental.

Los puntos claves de la reforma

De acuerdo a la información trascendida, el proyecto que ingresará al Congreso se sostiene sobre los siguientes ejes:

Emisión cero y sanciones penales: Se buscará prohibir terminantemente la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal. Además, se activará un sistema de sanciones penales para castigar a los funcionarios que vulneren la autonomía del organismo o habiliten la impresión de billetes.

Se buscará prohibir terminantemente la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal. Además, se activará un sistema de sanciones penales para castigar a los funcionarios que vulneren la autonomía del organismo o habiliten la impresión de billetes. El modelo “Shutdown”: Plantea la posibilidad de incluir este concepto (utilizado en Estados Unidos), que restringiría drásticamente el funcionamiento del Estado ante un eventual agotamiento de las partidas previstas en el Presupuesto sancionado por el Congreso.

Plantea la posibilidad de incluir este concepto (utilizado en Estados Unidos), que restringiría drásticamente el funcionamiento del Estado ante un eventual agotamiento de las partidas previstas en el Presupuesto sancionado por el Congreso. Fin de la asistencia al Estado: Se intentará poner fin al esquema de letras intransferibles, una herramienta históricamente utilizada para financiar al Tesoro.

Se intentará poner fin al esquema de letras intransferibles, una herramienta históricamente utilizada para financiar al Tesoro. Directorio y utilidades: Milei quiere endurecer las condiciones y requisitos a la hora de cambiar a las autoridades del directorio del BCRA. Asimismo, se eliminarán las utilidades contables o “ficticias”, permitiéndolas únicamente en circunstancias excepcionales vinculadas a un escenario de deflación.

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