Milei recordó los atentados en la Argentina y defendió el juicio en ausencia: “La Justicia por fin empieza a moverse” Durante la cena anual del Foro Argentino contra el Antisemitismo, el Presidente repasó las medidas adoptadas por su gestión en materia de política exterior y destacó el rol del país al frente de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto.

El presidente Javier Milei recibió este jueves un reconocimiento por parte del Foro Argentino contra el Antisemitismo (FACA) durante su cena anual. En su discurso, el mandatario vinculó la memoria de las víctimas del Holocausto con la necesidad de combatir el antisemitismo en la actualidad y defendió la aplicación de la Ley de Juicio en ausencia.

Al tomar la palabra, Milei recordó que horas antes había participado de un acto en la sede de la AMIA, donde el Estado de Israel entregó una distinción oficial a los familiares de las víctimas de los atentados contra la Embajada de Israel (1992) y la mutual judía (1994). En ese marco, el jefe de Estado afirmó que “la Justicia por fin empieza a moverse” y destacó el alcance de la normativa vigente: “Con la Ley de Juicio en ausencia, los responsables van a ser juzgados, aunque sigan escondidos detrás de un régimen que los protege. Lo que pasó en la AMIA nos muestra hasta dónde puede llegar el odio cuando nadie lo frena”.

Durante su exposición, el Presidente enumeró distintas medidas adoptadas por su Gobierno, entre las que mencionó la declaración de Hamás, la Guardia Revolucionaria iraní y las fuerzas Quds como organizaciones terroristas, la expulsión del encargado de negocios del régimen de Teherán y la firma de un memorándum con Israel en defensa de la libertad y la democracia.

Memoria histórica y archivos

Otro de los ejes del discurso fue la presidencia argentina de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA), cargo que por primera vez ocupa un país de América del Sur. Milei indicó que al frente de esa representación fue designado Marcelo Mindlin bajo el lema “Expandiendo las fronteras de la memoria”.

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Asimismo, el mandatario reflexionó sobre la historia nacional y señaló que, si bien el país recibió a miles de sobrevivientes del Holocausto que reconstruyeron sus vidas, también “le abrió la puerta a criminales nazis que vinieron a esconderse”. Por ese motivo, subrayó que desde la Cancillería se impulsa el resguardo y el acceso a los archivos de aquella época. “Cada documento que se abre, se le gana un pedazo de terreno al olvido”, sostuvo.

Definiciones sobre el antisemitismo

En el tramo final de su intervención, Milei describió al antisemitismo como “el canario en la mina” y advirtió que su aparición refleja un debilitamiento de los valores de una sociedad libre. “Cuando nos quedamos callados frente al antisemitismo y a la discriminación estamos resignando los fundamentos del Estado, que no solo protegen a las minorías, sino que nos protegen a todos y cada uno de nosotros”, remarcó.

El Presidente aseguró que quienes ataquen a la comunidad judía en suelo argentino atentan contra el principio básico de seguridad de un país soberano y afirmó que su administración no lo permitirá. Finalmente, concluyó que “la memoria del Holocausto y la lucha contra el antisemitismo de hoy son una misma tarea” y convocó a construir “ese país sin antisemitismo” de manera conjunta, “ladrillo por ladrillo”.