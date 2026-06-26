Milei respaldó a Adorni, pero advirtió: “Si la Justicia lo considera culpable, lo eyecto de una patada” El Presidente confirmó que buscará la reelección en 2027 y destacó que su gestión logró "el ajuste fiscal más grande de la historia". Además, elogió la capacidad de liderazgo de Lionel Scaloni y confesó su extrema admiración por Lionel Messi.

El presidente Javier Milei abordó múltiples frentes durante una reciente entrevista concedida al medio El Observador de España. Entre definiciones políticas, económicas y hasta deportivas, el mandatario se refirió a la situación de su actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y dejó en claro cuál será su postura ante un eventual revés judicial de su funcionario.

“La Justicia determinará, yo no entiendo de temas de derecho… si lo consideran culpable, lo eyecto y vuelo yo de una patada. Yo creo en la honestidad de Adorni”, sentenció el jefe de Estado, según las declaraciones a las que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Camino a 2027 y dardos políticos

Consultado sobre su futuro político, Milei no dejó lugar a dudas y ratificó su intención de competir por un nuevo mandato. “Me presentaré en las Elecciones de 2027. ¿Cómo no, si estamos haciendo el mejor Gobierno de la historia?”, afirmó con contundencia.

En esa línea, el Presidente reivindicó el rumbo económico de su administración y el impacto de sus medidas: “¿Pensás que es normal meter 16.000 reformas estructurales en desregulaciones? ¡Me hablan de la micro y eso es la micro! El ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad en tiempo récord. Todos predecían una hiperinflación y la evitamos, y la economía crece”.

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Además, aprovechó para lanzar una crítica hacia la oposición y su relación con la prensa: “Si fuera peronista o tuviera sobornados a los medios como hacen otros, ya habría calles con mi nombre, cosa que no permitiría porque no creo en eso”.

Frente a la idea de perpetuarse en el poder, dejó una profunda reflexión: “Es como el que dice ‘necesitamos mucho tiempo mío en el poder’, pero eso es un error, un fracaso: si dependes de una persona, estás terminado, porque el cementerio está lleno de imprescindibles”.

Elogios a Messi y un particular pedido para Scaloni

En un tramo más distendido de la charla, Milei no ocultó su fanatismo por la Selección Argentina y se deshizo en elogios para su capitán. “Nunca en mi vida vi un tipo que haga las cosas que hace Messi. No puedo contestar racionalmente, le tengo una admiración enorme, es un tipo fuera de serie. ¡Lo veo todo 10!”, expresó.

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El mandatario también destacó la figura del director técnico del equipo nacional, remarcando su capacidad de gestión grupal: “Yo creo que Scaloni debería ser profesor de una escuela de negocios de liderazgo. ¿Cómo lidiás con todas esas megaestrellas?”.

Finalmente, reveló el curioso motivo por el cual prefiere seguir los encuentros del combinado nacional en la intimidad. “No voy a la cancha para no dar un espectáculo lamentable de lo que sufro viendo los partidos de Argentina. Cuando algo no le sale a Messi la paso mal. ¡Cuando el otro día erró el penal la pasé para el culo! No puedo dar ese espectáculo público, es como cuando Palermo erró los tres penales con Argentina: yo lloraba desconsoladamente”, concluyó.