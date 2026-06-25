La sesión por el caso Adorni fracasó por falta de quórum Los senadores de La Libertad Avanza no bajaron al recinto y bloquearon el avance opositor contra el jefe de Gabinete.

La figura del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a quedar expuesta en el Senado. La falta de quórum impidió avanzar con la sesión y reconfiguró las alternativas para discutir su continuidad en el Gobierno. En ese marco, las estrategias parlamentarias se concentrarán en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el libertario Agustín Coto.

La semana próxima se tratarán los dos proyectos presentados que piden la interpelación de Adorni. Ni el PJ ni La Libertad Avanza buscaron sesionar este jueves. Los antecedentes de las dos reuniones de Labor Parlamentaria, donde no hubo acuerdo sobre las mayorías necesarias para habilitar el tratamiento de la interpelación del ministro (según el artículo 101 de la Constitución Nacional), sumados a los desacuerdos entre Adorni y la senadora Patricia Bullrich sobre la presencia del funcionario el próximo 2 de julio para brindar un informe de gestión, tensaron el clima político en la Cámara alta.

“Nosotros, primero, pedimos por nota la presencia del jefe de Gabinete para el 2 de julio para realizar su interpelación y una moción de censura y, si nos da el número, su remoción del cargo. Ahora, el oficialismo viene con una interpretación torcida y dice que se necesitan dos tercios de los votos para convocar al Jefe de Gabinete”, dijo en la previa el senador José Mayans, quien junto a su bloque esperó que el oficialismo lograra reunir las mayorías en el recinto.

La postura libertaria

El oficialismo en el Senado desactivó los intentos de la bancada justicialista de Mayans de interpelar a Adorni con una moción de censura. La maniobra generó confusión en el recinto, que tuvo un pico de 22 legisladores sentados en sus bancas.

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Senadores libertarios Patricia Bullrich y Bartolomé Abdala. Foto: Sofia Areco / Comunicación Senado.-

El cordobés Luis Juez y la neuquina Julieta Corroza, de la fuerza provincial del gobernador Rolando Figueroa, fueron los primeros en llegar al recinto. Solo algunos libertarios ocuparon sus lugares, al igual que espacios provinciales como los renovadores de Misiones, los santacruceños Natalia Gadano y José Carambia, y la cordobesa Alejandra Vigo.

Desde el palco siguió las alternativas el secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, Ignacio Devitt, quien fue el organizador esta semana de las reuniones de senadores libertarios con el jefe de Gabinete y con la secretaria de la Presidencia, Karina Milei. En esas reuniones estuvo ausente Bullrich.

La bancada de Convicción Federal, de Carolina Moisés, y Flavia Royón, de Primero los Salteños, con terminal en el gobernador Gustavo Sáenz, permaneció de pie frente a sus bancas. Desde Provincias Unidas, Alejandra Vigo calificó la jornada como una “jornada bochornosa. Nuevo manoseo institucional en el Senado”, según publicó, interpretando que la situación buscó dilatar la interpelación de Adorni, a la cual ella acompaña.

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Bullrich dialogó con distintos sectores mientras transcurrían los minutos, aunque los legisladores justicialistas de Mayans nunca ingresaron. En el estrado principal, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala (LLA), pidió en dos oportunidades que los senadores ocuparan sus bancas para verificar si había quórum.

Los radicales Maximiliano Abad y Carolina Losada entraron y salieron del recinto al Salón Rosado, contiguo a las bancas, en busca de explicaciones. Eduardo Vischi, titular del bloque, permaneció sentado junto a Daniel Kroneberger y Flavio Fama, hasta que se levantó para dialogar con Bullrich.

Para ese momento ya estaba claro que la sesión caería por falta de quórum, lo que Abdala confirmó tras cumplirse los 30 minutos de tolerancia sin que se ocuparan las bancas. De esa manera, la situación del jefe de Gabinete quedó blindada por una semana más. Sin embargo, el oficialismo también perdió la posibilidad de avanzar con otro punto del temario: el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

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Minutos después, Bullrich sostuvo que “ellos (por el justicialismo) tendrían que haber garantizado tratar el proyecto que querían tratar. No se sentaron, no vinieron y no dieron quórum, y si ellos no dan quórum, ¿por qué tendríamos que darlo nosotros?”, planteó la senadora y jefa del bloque libertario.

La legisladora también cuestionó las intenciones del kirchnerismo: “Porque vamos a someternos a que se pasen dos horas los corruptos más grandes de la historia hablando de corrupción. Aquí no ganó Adorni, ellos querían venir a socavar al Gobierno, independientemente de Adorni”.

Lo cierto es que Bullrich nunca se sentó en su banca. Sí lo hicieron otros libertarios como Nadia Márquez, María Emilia Orozco y Joaquín Benegas Lynch.

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