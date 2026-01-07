Milei respaldó a Trump y la captura de Maduro, pero descartó romper relaciones comerciales con China En una entrevista con Neura, el Presidente elogió el rol de Estados Unidos en el "rediseño del orden mundial" y ratificó su postura contra el "socialismo asesino". Sin embargo, aclaró que la alianza geopolítica con Washington no implica cortar los lazos económicos con el gigante asiático.

El presidente Javier Milei brindó una extensa entrevista este martes por la noche en el canal de streaming Neura, donde repasó la agitada agenda internacional de los últimos días. El mandatario ratificó el alineamiento incondicional de Argentina con Estados Unidos, elogió la figura de Donald Trump y respaldó la operación militar que terminó con la detención de Nicolás Maduro. No obstante, hizo una distinción clave: aseguró que el país no romperá sus vínculos comerciales con China.

“Trump está rediseñando el orden mundial”, definió Milei, analizando el escenario global actual. Para el jefe de Estado, la discusión internacional ha dejado de regirse por los parámetros de la globalización tradicional para pasar a una lógica puramente geopolítica. En ese tablero, Milei ubicó a la Argentina decididamente del lado de las democracias liberales occidentales.

Contra el “socialismo asesino”

El Presidente celebró el accionar estadounidense en Venezuela y planteó que uno de los ejes centrales de esta nueva etapa es “terminar con el socialismo asesino”. En esa línea, vinculó directamente a los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua, reiterando sus críticas hacia las dictaduras de la región.

“Tomamos una postura clara desde antes de ser electos. Fue parte de nuestra plataforma electoral, nuestra alianza geopolítica”, remarcó Milei.

La aclaración sobre China

Pese a su contundente apoyo a Washington y sus críticas al comunismo, Milei fue pragmático al referirse a la relación con Beijing. Ante la consulta sobre el futuro del intercambio con el principal socio comercial de Argentina en Asia, el mandatario descartó una ruptura.