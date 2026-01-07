Deuda externa: el Gobierno cerró un acuerdo con bancos y aseguró los fondos para pagar US$ 4.200 millones El Tesoro completó el dinero necesario mediante un préstamo "Repo" de US$ 1.600 millones y el ingreso de divisas por la venta de las hidroeléctricas del Comahue. Este viernes se cancelarán los vencimientos de los bonos reestructurados en 2020, llevando calma a los mercados.

El Gobierno Nacional confirmó que ya cuenta con la totalidad de los fondos necesarios para afrontar, este viernes 9 de enero, el vencimiento de deuda externa más importante del inicio del año, por un monto aproximado de US$ 4.200 millones.

Según confirmaron fuentes oficiales a Noticias Argentinas, el Tesoro llegó a un acuerdo con un grupo de bancos internacionales para obtener un préstamo directo (tipo “Repo”). Si bien las entidades financieras habían ofrecido un financiamiento potencial de US$ 7.000 millones, el Ejecutivo decidió tomar solamente unos US$ 1.600 millones, monto suficiente para cubrir el “gap” financiero y cumplir con las obligaciones.

La ingeniería financiera

Para llegar a la suma total, el equipo económico combinó tres fuentes de divisas:

Caja del Tesoro: El año 2026 inició con un saldo disponible de US$ 1.970 millones, según datos del Banco Central. MIRA TAMBIÉN El BCRA obtuvo un crédito de u$s 3 mil millones para pagar el vencimiento de deuda del viernes Venta de activos: Se suman US$ 706 millones provenientes de la venta de acciones de las hidroeléctricas del Comahue, que ingresan a las arcas públicas esta semana. Préstamo Repo: Los US$ 1.600 millones acordados con los bancos terminan de cerrar la cuenta.

Detalles del pago

El primer día hábil del año, el Gobierno ya había enviado a los tenedores el aviso oficial de pago (Payment Notice). Los títulos que se cancelan son los Bonares y Globales en dólares y euros con vencimientos en 2030, 2035, 2036, 2038, 2041 y 2046. Estos bonos son fruto de la reestructuración de la deuda llevada a cabo por el exministro Martín Guzmán en agosto de 2020.

Un dato que trae alivio a las reservas es que, del total a pagar, unos US$ 500 millones están en manos del sector público (Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES y el propio BCRA), por lo que esos dólares no saldrán del sistema estatal.

La expectativa oficial ahora se centra en el “efecto reinversión”: el Ministerio de Economía aguarda que una parte significativa de los dólares que reciban los bonistas privados sea reinvertida en nueva deuda argentina, manteniendo la confianza en el plan financiero.