Jinetes atacaron a rebencazos a un grupo de runners durante una carrera en Río Negro El episodio ocurrió durante la prueba "Doble Apolo", disputada en Paso Córdoba, en General Roca. Tras la agresión y la viralización de los videos, los organizadores repudiaron lo sucedido, aseguraron que la competencia contaba con todas las autorizaciones correspondientes y reclamaron la intervención de la Justicia para evitar nuevos hechos de violencia.

Una carrera de running disputada en General Roca, provincia de Río Negro, terminó marcada por un grave hecho de violencia, cuando un grupo de jinetes atacó y persiguió a los participantes a rebencazos mientras recorrían un tramo del circuito ubicado en el área natural protegida Paso Córdoba.

La prueba “Doble Apolo”, se desarrolló este fin de semana con recorridos de 8, 15 y 28 kilómetros.

El episodio de violencia entre los runners y un grupo de jinetes ocurrió durante la modalidad de 8K, donde los participantes también denunciaron que parte de la señalización del circuito había sido retirada de manera intencional, lo que provocó que varios competidores se desorientaran.

Tras la agresión y los videos que se viralizaron del momento, los organizadores de la competencia difundieron un comunicado en el que expresaron su repudio por los hechos de violencia registrados durante la prueba y remarcaron que el evento contaba con todas las autorizaciones correspondientes otorgadas por la Municipalidad.

“Multieventos Del Valle, organizadores de la 17° edición de la prueba Doble Apolo, repudia los hecho de violencia de público conocimiento que se registraron ayer en la competencia en el kilómetro 2 por un grupo de violentos”, comienza el escrito.

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En el comunicado, la organización explicó que para la realización del evento presentó los planos del circuito, los cuales fueron aprobados por la Municipalidad, además de abonar los cánones correspondientes. También, que se solicitó autorización a la empresa Vial Rionegrina Sociedad del Estado (Viarse) para efectuar cortes intermitentes de ruta durante el paso de los corredores y que se obtuvo el permiso del propietario del campo lindero al predio municipal.

El comunicado que difundieron desde la organización de la carrera tras el ataque de los jinetes.

“Se pidió permiso a la empresa Vial Rionegrina Sociedad del Estado (Viarse) para los cortes de ruta intermitente para el paso de corredores, se solicitó permiso al dueño del campo lindero al campo municipal y se pagan los impuestos, por ello nos sorprende la actitud de estas personas”, señalaron.

Asimismo, los organizadores aseguraron que toda la documentación respaldatoria está disponible para quien desee consultarla y destacaron la trayectoria del evento en la zona.

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“Todos los permisos están a disposición de quienes lo deseen. Llevamos 18 años en el mismo lugar organizando esta competencia, variando constantemente los circuitos en un lugar declarado área protegida municipal, para la realización de actividades recreativas, deportivas y de turismo”, indicaron.

En otro tramo del comunicado, explicaron que, como parte del protocolo de seguridad, un grupo de colaboradores recorre el circuito media hora antes de cada largada. Durante esa inspección previa detectaron la sustracción de parte de la señalización del recorrido. “Nos encontramos con que faltan marcas del circuito, pero no había nadie, solo los colaboradores que hacen de banderilleros y otros”, precisaron.

Según relataron, una nueva recorrida permitió confirmar que no había personas en el sector antes del inicio de la competencia, por lo que sostuvieron que los jinetes aparecieron una vez que la carrera ya había comenzado.

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Finalmente, la organización reclamó la intervención de la Justicia y de las autoridades para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse. “Esperemos que la Justicia y autoridades tomen letra del caso para evitar futuros hechos para aquellos que utilizan el lugar para sus actividades particulares”, concluye el comunicado.