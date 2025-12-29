Milei se refirió al reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas y anticipó que viajará a Londres en 2026 En una extensa entrevista con el diario The Telegraph, el presidente confirmó que tiene previsto viajar a la capital británica entre abril y mayo del próximo año, con la intención de concretar “un acercamiento estratégico” para el cual se reuniría con el primer ministro Keir Starmer

Javier Milei confirmó que planea realizar una visita oficial a Londres en 2026, que en caso de confirmarse sería la primera de un mandatario argentino desde la de Carlos Menem en 1998, en medio de un intento por reconfigurar la relación bilateral con el Reino Unido y avanzar en temas sensibles como la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas y la posibilidad de levantar el embargo de armas británico que pesa sobre el país desde la guerra de 1982.

En una extensa entrevista con el diario The Telegraph, Milei confirmó que tiene previsto viajar a la capital británica entre abril y mayo de 2026, con la intención de concretar “un acercamiento estratégico” para el cual se reuniría con el primer ministro Keir Starmer y otros líderes, como figuras de la oposición.

Uno de los puntos más llamativos de la agenda diplomática que Milei pretende abordar en Londres es el levantamiento o flexibilización del embargo británico sobre la venta de armas a Argentina. Esa restricción rige desde el conflicto de 1982 y ha sido percibida por sectores del gobierno como un obstáculo para la “modernización” de las capacidades militares argentinas.

La cuestión de las islas Malvinas ocupó un lugar central en la conversación de Milei con el medio británico. El presidente afirmó que la soberanía argentina sobre las Malvinas “no es negociable”, aunque al mismo tiempo indicó que cualquier avance debe lograrse por la vía diplomática y con el consentimiento de los habitantes de las islas.

MIRA TAMBIÉN Realizan un allanamiento en la casa de Javier Faroni

Esta postura es fuertemente cuestionada porque reconoce, al menos en el corto plazo, la administración británica actual sobre el archipiélago, y se basa en una estrategia de “ganar influencia” a través de otras áreas de cooperación más allá del reclamo territorial estricto.

Por su parte, desde el Gobierno explican que esta postura no implica abandonar la reivindicación de soberanía, sino adoptar un enfoque pragmático que permita reabrir instancias de diálogo actualmente estancadas.

En las últimas semanas, desde el gobierno de Tierra del Fuego reclamaron ante la Nación por la decisión de una petrolera británica de avanzar en la exploración en el yacimiento “Sea Lion” en la Cuenca Malvinas Norte, sin autorización de la autoridad competente argentina. La petrolera israelí Navitas Petroleum comunicó que su filial británica, Navitas Petroleum Development and Production, llevará adelante tareas de exploración y explotación off shore en el Atlántico Sur. El anuncio generó el rechazo del ministro de Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, en la que defendió el reclamo de soberanía argentina sobre las islas Malvinas.

MIRA TAMBIÉN Internaron de urgencia a Milagro Sala en La Plata: denuncian que violó la prisión domiciliaria

Durante otro tramo de la entrevista, Milei reafirmó su alineamiento con los países occidentales y con economías de mercado abiertas. Señaló que la Argentina busca reposicionarse en el escenario global mediante vínculos estratégicos con Estados Unidos, Europa e Israel, en sintonía con los valores que promueve su administración.