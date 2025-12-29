Jaldo recibió al Bloque Independencia y analizó el balance legislativo 2025 "Ratificamos el compromiso de continuar acompañando la gestión del Gobernador desde el Congreso de la Nación", sostuvo la diputada Gladys Medina.

El gobernador Osvaldo Jaldo recibió este lunes en Casa de Gobierno a los diputados nacionales del Bloque Independencia, Gladys Medina, Elia Fernández de Mansilla y Javier Noguera, con quienes realizó un balance del año legislativo 2025 y analizó las proyecciones de trabajo para el próximo período en el Congreso de la Nación.

Durante el encuentro, se abordaron las principales dificultades y avances del año que finalizó, el tratamiento del Presupuesto Nacional y el impacto del contexto económico y social tanto en el país como en la provincia. La reunión permitió reforzar la articulación entre el Ejecutivo provincial y el bloque parlamentario.

Al referirse al contenido del diálogo mantenido con el mandatario provincial, la diputada Gladys Medina explicó que el encuentro tuvo como eje el análisis del trabajo legislativo y la planificación futura. “Hicimos un balance del año 2025, analizamos las dificultades, las cuestiones positivas y el trabajo realizado, especialmente en la última sesión de la Cámara de Diputados en la que se trató el Presupuesto”, expresó.

En ese sentido, la legisladora señaló que también se avanzó en la agenda prevista para el próximo año parlamentario. “Dialogamos sobre la proyección del trabajo que vamos a llevar adelante en 2026 en el Congreso de la Nación, en relación con los distintos proyectos de ley que vamos a impulsar”, indicó.

Medina destacó además el respaldo político del bloque a la gestión provincial desde el ámbito legislativo nacional. “El Bloque Independencia vino a ratificar el compromiso de continuar acompañando la gestión del gobernador Osvaldo Francisco Jaldo desde el Congreso de la Nación, en beneficio del Gobierno de la Provincia y de todos los tucumanos”, afirmó.

Finalmente, la diputada subrayó que el encuentro incluyó un análisis integral de la situación actual. “Fue una reunión muy fructífera, donde también analizamos la situación económica del país y de la provincia, así como distintos factores sociales y educativos, con el objetivo de trabajar para mejorar el año 2026”, señaló, al tiempo que transmitió un mensaje de cierre de año a la comunidad.

