Milei viajó a los Estados Unidos por quinta vez en el año: tendrá reuniones con inversores y recibirá dos distinciones en Washington El Presidente partió rumbo a la capital estadounidense para cumplir una intensa agenda de tres días. Disertará en la Cámara de Comercio, mantendrá encuentros con referentes del sector energético y tecnológico, y será premiado por su defensa de la libertad económica.

El presidente Javier Milei emprendió viaje rumbo a los Estados Unidos, marcando lo que representa su quinta visita al país norteamericano en lo que va del año. En esta oportunidad, el destino central será la ciudad de Washington D. C., donde el mandatario desarrollará una ajustada agenda oficial concentrada en inversiones, conferencias económicas y distinciones internacionales.

La aeronave oficial despegó a las 23:00 y tiene previsto aterrizar en suelo estadounidense este miércoles a las 9:30 (hora argentina). Sin perder tiempo, el cronograma de actividades de la primera jornada comenzará por la tarde con reuniones clave del ámbito privado.

Encuentros con empresarios y gala de premiación

Alrededor de las 18:00, Milei mantendrá una audiencia con el empresario e inversor argentino Andy Kleinman, referente con más de 25 años de trayectoria en la industria de la tecnología y el entretenimiento móvil. Minutos más tarde, el jefe de Estado se reunirá con Harold Hamm, pionero del sector energético norteamericano, fundador y presidente emérito de Continental Resources, reconocido por haber transformado la producción de crudo y gas en su país.

Hacia el cierre del miércoles, a las 20:00, el mandatario asistirá a la Gala Oficial del Mes de la Herencia Hispana. En ese marco, recibirá el galardón al “Reconocimiento al Liderazgo y al Impacto Global”, donde brindará un discurso de agradecimiento ante líderes y diplomáticos presentes.

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Disertación en la Cámara de Comercio y regreso al país

La actividad continuará el jueves 15 con fuerte foco en el plano financiero. A las 11:20 (hora argentina), Milei encabezará una disertación ante la Cámara de Comercio de los Estados Unidos bajo el lema: “El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo”. Durante el evento, la entidad empresaria le otorgará el premio “Global Champion of Free Enterprise”, destacando su defensa de la libre empresa y la desregulación económica.

Por la tarde, a las 17:00, el jefe de Estado se trasladará a la Embajada Argentina en Washington para encabezar una actividad en el marco de la presidencia argentina de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), titulada “Expanding the Frontiers of Remembrance: Hemispheric Dialogue on the Holocaust and Countering Antisemitism”.

Tras finalizar sus compromisos diplomáticos, el Presidente emprenderá el regreso en un vuelo especial a las 21:00, con arribo estimado a la Argentina para el viernes a las 8:30 de la mañana.