Juicio por la muerte de Maradona: hoy siguen los alegatos de las querellas de Dalma y Giannina Este miércoles expondrá Fernando Burlando ante el Tribunal de San Isidro. El martes, el abogado de Dieguito Fernando pidió hasta 16 años de prisión para el entorno médico, mientras que la querella de Jana solicitó la absolución del psicólogo Carlos Díaz, lo que desató la furia de las hijas mayores del Diez en redes sociales.

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continuará este miércoles con una jornada clave en los tribunales. Desde las 10 de la mañana, será el turno de los alegatos de las querellas que todavía deben exponer ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro: Pablo Jurado, en representación de las hermanas del exfutbolista, y Fernando Burlando, el abogado de Dalma y Gianinna Maradona.

La audiencia llega tras un martes cargado de tensión, en el que presentaron sus argumentos los abogados de Jana Maradona y Dieguito Fernando. Mario Baudry, representante del hijo menor de Diego, fue lapidario contra el equipo médico: “Una banda de irresponsables y desalmados le ocasionó la muerte a Maradona a sabiendas de que un simple diurético lo habría salvado”, sentenció ante los jueces.

En la recta final de su exposición, Baudry solicitó penas severas y pedidos de detención: 16 años de prisión para el neurocirujano Leopoldo Luque y Nancy Forlini (coordinadora de Swiss Medical); 14 años para la psiquiatra Agustina Cosachov; 12 años para el psicólogo Carlos Díaz, y cuatro años para los enfermeros Ricardo Almirón y Dahiana Madrid.

La absolución de la polémica y el enojo familiar

Por su parte, Félix L’Infante, abogado de Jana Maradona, también apuntó contra la internación domiciliaria y la falta de medidas de emergencia. El letrado solicitó 12 años de cárcel para Luque, 10 para Forlini y ocho años y dos meses para Cosachov. Sin embargo, la polémica estalló cuando pidió la absolución del médico Pedro Di Spagna y del psicólogo Carlos Díaz. Sobre este último, argumentó que, si bien tuvo una conducta “errática”, no se pudo demostrar que sus decisiones estuvieran vinculadas a omisiones propias de su función.

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El pedido de absolución de Díaz desató la indignación inmediata de Dalma y Gianinna, quienes volcaron su bronca en las redes sociales.

“Nunca pero nunca me falla mi intuición. Qué lástima. O no”, escribió Dalma en una historia de Instagram. En la misma publicación, agregó con dureza: “Trato de entender por qué alguien pediría la absolución de una persona que te dijo en la cara que no podías entrar a ver a tu papá porque eso era mejor para su tratamiento, y después te diste cuenta que el único fin de ese pedido era aislarlo”.

“¿Cómo podés pedir la absolución de un tipo que dice que está cagad… de que lo allanen y muchas barbaridades más? ¿Por qué harías algo así?”, concluyó la hija mayor de Claudia Villafañe. Gianinna, por su parte, fue más escueta pero igual de contundente en sus redes: “No hay explicación, no hay forma”.

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Con los alegatos de Burlando y Jurado de este miércoles, concluirán las exposiciones de las querellas. A partir de la próxima semana, el proceso entrará en su etapa final con el turno de las defensas.

TN