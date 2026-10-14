El desgarrador mensaje de la novia del Roña Castro: se iban a comprometer el próximo fin de semana Noelia Vigliarolo despidió al ex boxeador con emotivas palabras en redes sociales y recordó los momentos compartidos, en una publicación atravesada por el dolor y los planes que quedaron truncos.

La muerte de Jorge “Roña” Castro, uno de los grandes campeones mundiales del boxeo argentino, generó conmoción en el deporte y entre sus seguidores. A poco de conocerse la noticia, Noelia Vigliarolo, su novia, publicó un emotivo mensaje en redes sociales para despedirlo y reveló que se iban a comprometer este fin de semana.

“Ay mi amor, no me alcanzan tantas cosas que vivimos en estos añitos juntos. Nosotros sabemos lo mucho que nos amábamos y nos vamos a amar siempre. Te voy a extrañar tanto amor de mi vida. La casa va a estar vacía sin vos”, escribió la mujer en su cuenta de Instagram.

En su publicación, Noelia recordó: “Gracias por hacerme conocer lo que es amar y de la manera que lo vivimos. Viajamos, convivimos y compartimos… Gracias por cuidarme tanto, nunca me voy a olvidar de tus palabras y de decirme cuánto me amabas”, expresó.

“No sé cómo voy a hacer para seguir sin vos mi amor, se me fue la vida. Te voy a amar siempre mi Roñis. Hasta siempre amor de mi vida, no sabes cuánto te vamos a necesitar”, agregó.

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En otro de los párrafos del posteo reveló: “Este fin de semana por el Día de la Madre nos íbamos a comprometer viajando a la Costa”.

Castro murió este miércoles a los 59 años, luego de descompensarse mientras se encontraba en el Bingo de Morón. Su fallecimiento provocó una fuerte repercusión en el mundo del deporte y entre quienes recuerdan su trayectoria arriba del ring.