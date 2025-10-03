Milei y Bullrich presentaron el proyecto de nuevo Código Penal con “doctrina de tolerancia cero” La iniciativa endurecer penas, acelera procesos judiciales e impusla condenas de cumplimiento efectivo. Será enviado al Congreso para su tratamiento. Los puntos principales

El presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentaron este jueves un proyecto de nuevo Código Penal que será enviado al Congreso. Según ambos funcionarios, la iniciativa busca reemplazar un sistema con más de cien años de vigencia y múltiples reformas parciales. El objetivo central es “endurecer penas, acelerar procesos judiciales y garantizar que las condenas se cumplan de manera efectiva”.

Entre los cambios principales se destacan el aumento de las penas para homicidios, robos y hurtos, así como la incorporación de nuevos delitos como estafas piramidales, secuestros virtuales, “viudas negras”, hostigamiento digital, usurpaciones y falsas denuncias.

También se establecen agravantes específicos para homicidios de maestros, niños, adolescentes y adultos mayores, además de perpetua para crímenes cometidos por barras bravas en espectáculos masivos.

El proyecto incorpora la portación ilegal de armas de fuego y armas blancas como delitos no excarcelables, y amplía la figura de legítima defensa para los miembros de fuerzas de seguridad en cumplimiento del deber.

Asimismo, eleva las penas para delitos vinculados a corrupción, especialmente cuando son cometidos por altos funcionarios del Estado.

Uno de los puntos más relevantes es la imprescriptibilidad de delitos graves. Entre ellos figuran homicidios agravados, abusos sexuales en todas sus formas, trata de personas, pornografía infantil, secuestros extorsivos, terrorismo, narcotráfico y delitos contra el orden constitucional. De esta manera, se elimina la posibilidad de que transcurridos ciertos años los responsables evadan la acción de la Justicia.

El nuevo Código también propone que el 82% de los delitos tengan cumplimiento efectivo de prisión, limitando la aplicación de condenas en suspenso. Además, contempla la baja de la edad de imputabilidad a los 13 años, medida que se enviará en un código aparte, con el objetivo de enfrentar la utilización de menores por parte del narcotráfico. Se suma la implementación plena del sistema acusatorio para agilizar juicios complejos, con plazos promedios de tres años.

Milei enmarcó la reforma dentro de su proyecto político, al señalar que “el orden es condición de la libertad y la prosperidad”. Afirmó que el “garantismo” debilitó a las fuerzas de seguridad y protegió a los delincuentes, y sostuvo que con el nuevo Código Penal se instaura una doctrina de “tolerancia cero”.

Finalmente, advirtió que la aprobación depende del Congreso y llamó a legisladores a “ponerse del lado de las víctimas”.

