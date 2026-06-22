Miraban el partido de Argentina y el asado terminó incendiando la casa Dejaron la parrilla encendida mientras alentaban a la Selección. El fuego destruyó parte de la vivienda, pero no hubo heridos.

Un incendio consumió este lunes el lavadero de una casa en la ciudad de Resistencia. El siniestro comenzó por un descuido de la dueña de la propiedad, quien abandonó una parrilla encendida para mirar el partido de la Selección argentina frente a Austria.

La propietaria relató al personal policial que prendió el fuego para cocinar dentro de un espacio techado. Al ausentarse hacia otro sector del domicilio para ver el encuentro deportivo, las llamas alcanzaron diversos elementos inflamables guardados en ese mismo lugar.

La rápida expansión del foco ígneo hacia el resto de las instalaciones motivó un llamado urgente al servicio de emergencias. Agentes de la Comisaría Tercera Metropolitana arribaron como primer nivel de respuesta para asegurar el perímetro de la vivienda.

Minutos después, acudieron al lugar dotaciones de los Bomberos de la Policía del Chaco junto con los Bomberos Voluntarios de la Zona Sur. Ambos equipos operaron de manera conjunta y lograron sofocar el fuego por completo. MIRA TAMBIÉN Insaurralde, de nuevo bajo la lupa: Jesica Cirio acusó “manipulación” de los videos y la Justicia allanó propiedades de la modelo

A pesar de la magnitud del evento y del pánico inicial, las autoridades confirmaron la ausencia total de personas heridas. El rápido accionar de los brigadistas logró contener el avance del fuego y evitar daños estructurales mayores en el resto de la casa.