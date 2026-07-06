Caputo presentó el plan financiero para llegar a las elecciones sin sobresaltos de deuda El ministro de Economía anticipó la hoja de ruta para cubrir los vencimientos del Tesoro hasta fines de 2027. Dijo que no está prevista una salida al mercado internacional, aunque aclaró que puede ser “una opción” si bajan las tasas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó este lunes el programa financiero 2026-2027, una de las señales más esperadas por el mercado para conocer cómo hará el Gobierno para afrontar los vencimientos de deuda en dólares en la previa del año electoral.

La exposición de Caputo fue en el Microcine del Palacio de Hacienda, junto al viceministro José Luis Daza y el secretario de Finanzas, Federico Furiase. El objetivo oficial es mostrar que el Tesoro tiene diseñada una hoja de ruta para cumplir con los pagos previstos hasta el final del mandato de Javier Milei sin depender, al menos por ahora, de una nueva salida al mercado internacional.

Una de las definiciones centrales de Caputo fue que el Gobierno no contempla emisiones externas ni en 2026 ni en 2027. De todos modos, aclaró que esa posibilidad no está descartada si las condiciones financieras mejoran.

“Salir a los mercados internacionales, cuando vean el programa, van a ver que está en cero, tanto este año como el año que viene. Pero claramente podría ser una opción”, sostuvo el ministro. Y agregó: “Lo que tiene que quedar claro es que eso para nosotros es simplemente eso, una opción más, no es un objetivo”.

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El programa busca dar previsibilidad en un tramo sensible para la economía argentina. Esta semana, el Tesoro debe afrontar un pago a bonistas por unos 4.300 millones de dólares y los inversores siguen de cerca la capacidad del Gobierno para renovar deuda, acumular reservas y sostener la estabilidad financiera rumbo a 2027.

Caputo presentó el esquema como un plan “muy conservador”, con distintas alternativas de financiamiento. La estrategia oficial apunta a construir colchones de liquidez, apoyarse en organismos internacionales, refinanciar compromisos y mantener abiertas distintas fuentes de fondos sin quedar obligado a emitir nueva deuda externa si las tasas no son convenientes.

El ministro también planteó una meta de largo plazo: que la Argentina pueda volver a ser considerada “grado de inversión” hacia el final de un eventual segundo mandato de Milei.

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“Nos pusimos como objetivo que para finales de 2031, segundo mandato de Milei, si Dios quiere, la Argentina tiene que ser grado de inversión. Es un objetivo que creemos cumplible, no una promesa”, afirmó.

La presentación llega después de varias semanas en las que el Gobierno buscó mostrar señales de orden financiero. Entre ellas, la renovación de líneas de préstamos del Banco Central con bancos internacionales por 6.000 millones de dólares, con vencimientos extendidos hasta 2028, y el respaldo de organismos multilaterales para operaciones de financiamiento.

Para el equipo económico, la clave política y financiera es despejar la idea de que 2027 será un año de tensión por los vencimientos de deuda. El mensaje que buscó transmitir Caputo es que el Gobierno tiene cubierto el camino hasta el final del mandato y que una eventual vuelta al mercado dependerá de la conveniencia de las condiciones, no de una necesidad urgente.

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El anuncio también tiene una lectura electoral. En un año en el que Milei buscará llegar a las urnas con estabilidad cambiaria y financiera, Economía intenta blindar uno de los frentes que más preocupa a los inversores: la capacidad de pago de la deuda en dólares sin alterar el programa económico.