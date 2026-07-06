Milei aplicó en junio el mayor recorte de fondos discrecionales en 20 años Los envíos no automáticos a las provincias cayeron un 87,7% en términos reales. Además, durante junio no se realizaron transferencias en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Las provincias recibieron en junio uno de los ajustes de fondos más duros de los últimos 21 años, en lo vinculado a envíos no automáticos del Gobierno Nacional. El mes pasado el dinero que se manda por fuera de la coparticipación cayó 87,7% en términos reales respecto de igual mes del año pasado.

Se trata de fondos discrecionales, que incluyen los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y otros rubros acordados con estados subnacionales. “En el sexto mes del año, las transferencias no automáticas del Gobierno Nacional a provincias y CABA totalizaron apenas $48.300 millones. Respecto a junio de 2025 estos envíos mostraron un descenso del 87,7% en términos reales, constituyéndose como el peor junio desde, por lo menos, el año 2005”, señala la consultora Politikon Chaco.

Tres conceptos fueron los que concentraron los pagos. En primer lugar los envíos por Universalización de la Jornada Extendida ($24.460 millones) explicaron el 51% de total pagado, con llegada a diecisiete distritos.

En segundo lugar se ubicaron los fondos del Programa para el Desarrollo de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (AFD) por $4.985 millones (10% del total), que fueron dirigidos a tres provincias (Catamarca, Jujuy y Salta).

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En tercer lugar quedaron los envíos correspondientes a Transferencias a Cajas Previsionales Provinciales que totalizaron $4.000 millones (8% del total del mes), aunque solo una provincia fue beneficiaria (Corrientes). Así, en conjunto, estas tres actividades explicaron el 69% del total del mes.

La provincia que más fondos recibió fue Buenos Aires, con el 27,2% del total por $13.159 millones, explicados principalmente por los fondos para la Universalización Jornada Extendida que concentraron el 83% del total.

Le siguió Corrientes con el 10,4% del total, por $5.014 millones, apoyado casi en su totalidad por Transferencias a la Caja Previsional.

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Por su lado, Santa Fe con el 9,5% del total del mes, por $4.583 millones, donde se destacan también los fondos para la Jornada Extendida.





Segundo mes consecutivo sin ATN

En junio pasado el Gobierno no envió a lo gobernadores fondos de la billetera más discrecional con la que cuenta el Poder Ejecutivo, los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Fueron dos meses seguidos en los que no hubo ayudas. El fondo que financia esos aportes ya suma $109.000 millones al cierre del primer semestre.

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A nivel acumulado, las transferencias no automáticas totalizaron $639.589 millones en los primeros seis meses del año, lo que explica una baja real interanual del 61,8% contra igual período del 2025. Se trata del segundo peor primer semestre desde, por lo menos, el año 2005, superando únicamente al registro de 2024.

En junio de 2026, los envíos por Coparticipación Federal de Impuestos a las provincias argentinas totalizaron $5,3 billones dentro de un total de $6,95 billones sumando leyes especiales. Según informes privados, esto representó una caída interanual real del 8,4% para la coparticipación estricta y del 4,1% al contemplar todo el consolidado.

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