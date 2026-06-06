El abuelo de Agostina Vega fue internado en el mismo hospital que la madre de la adolescente asesinada El familiar de la joven habría sufrido un fuerte dolor en el pecho, por lo que su círculo íntimo buscó una pronta atención médica que acudió a la derivación al Hospital San Roque de Córdoba.

Miguel Heredia, el abuelo de Agostina Vega -la adolescente de 14 años que fue asesinada en Córdoba- debió ser internado en el mismo hospital en el que se encuentra su hija, madre de la joven, Melisa Heredia.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el familiar de la joven habría sufrido un fuerte dolor en el pecho, por lo que su círculo íntimo buscó una pronta atención médica que acudió a la derivación al Hospital San Roque, ubicado en la ciudad de Córdoba.

Mientras se aguarda por un parte médico oficial que sería difundido en las próximas horas, la descompensación ocurrió en el marco de una supuesta denuncia, por parte de la familia, por amenazas recibidas en donde les habrían advertido que les prenderían fuego la casa.

Por su parte, Melisa se encuentra hospitalizada desde el pasado 29 de mayo por un severo cuadro de descompensación, deshidratación extrema e hipertensión, que se presentó durante una de las marchas en la que aún pedían por la aparición de Agostina.